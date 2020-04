Podkarpackie: Ponad 26 mln zł trafiło już do pracodawców w ramach "Tarczy Antykryzysowej"

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wypłacił do tej pory podkarpackim przedsiębiorcom ponad 26 mln zł w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. W sumie wsparcie trafiło do ponad 14,3 tys. pracowników – poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop.

Czop przypomniał, że urząd 1 kwietnia rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków FGŚP w ramach "Tarczy Antykryzysowej". Podkreślił, że pierwsze wypłaty zostały uruchomione już 9 i 10 kwietnia.

"Do minionego piątku wypłaciliśmy łącznie wsparcie dla ponad 14,3 tysięcy osób, na wnioski 219 firm. Wnioski opiewały na kwotę ponad 26 milionów złotych. W tym 82 wnioski zostały złożone z powodu przestoju ekonomicznego i 157 z tytułu obniżonego czasu pracy" - wyjaśnił dyrektor WUP i dodał, że część firm składa po dwa lub więcej wniosków.

W sumie na Podkarpaciu do piątku podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli 884 wnioski na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opiewają one na prawie 280 mln zł i dotyczą ponad 57,6 tys. osób. Pracodawcy złożyli wnioski z powodu przestoju ekonomicznego - 364 wnioski dla ponad 14,3 tys. osób na prawie 53 mln zł. Natomiast z powodu obniżonego czasu pracy jest to 607 wniosków na wsparcie dla ponad 37,3 tys. osób, na ponad 227 mln zł.

Termin rozpatrzenia poszczególnych wniosków złożonych przez pracodawców jest różny, bo zawierają one czasami błędy rachunkowe lub merytoryczne, co wiąże się z koniecznością ich uzupełnienia i ponownego złożenia.

Wśród najczęstszych błędów Czop wymienił m.in. niepoprawnie zawarte porozumienia z pracownikami, nie wskazujące konkretnego okresu ich obowiązywania.

"Takie porozumienie to również obowiązkowy element wniosku o wsparcie. Jeżeli przedsiębiorca wnioskuje o wsparcie za kwiecień, maj i czerwiec, porozumienie powinno obowiązywać na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku. Biorąc pod uwagę problemy z nawiązaniem kontaktu z pracownikami, dopuszczalne jest zawarcie porozumienia nawet w trakcie miesiąca, na który firma chce uzyskać wsparcie" - powiedział Czop.

Dyrektor WUP podkreślił, że umorzenie całkowite lub połowiczne składek ZUS dotyczące mikro i małych przedsiębiorców, przypada na miesiące marzec, kwiecień i maj, a wsparcie z FGŚP może być wypłacone za kwiecień, maj i czerwiec, dlatego może dojść do nałożenia się tych dwóch form wsparcia w kwietniu i maju.

"Wobec tego zalecamy przedsiębiorcom korzystającym z ulg z ZUS, aby złożyli wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za miesiące kwiecień i maj 2020 roku, wskazując, że zamierzają skorzystać z ulg ZUS. Wówczas składki nie zostaną naliczone. Następnie w czerwcu należy złożyć wniosek o świadczenie za czerwiec, ale uwzględniając składki ZUS. Przedsiębiorca otrzyma wyższe wsparcie za czerwiec" - zaznaczył dyrektor rzeszowskiego WUP.

W związku z dużym zainteresowanie pracodawców uzyskaniem wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pracuje w potrojonej obsadzie.