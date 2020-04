Podkarpackie: Ponad pół miliona klientów PGE Obrót korzysta już z eFaktury

PGE Obrót z Rzeszowa, zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych zachęca swoich klientów do opłacania rachunków za pomocą eFaktury. Z tej możliwości skorzystało już ponad pół mln osób – poinformował PAP rzecznik prasowy spółki Mariusz Majewski.

Rzecznik podkreślił, że eFaktura pozwala płacić za energię bez wychodzenia z domu, zachowując przy tym pełną kontrolę nad wydatkami. "Dodatkowo klientom, którzy skorzystają z tego rozwiązania oferujemy zniżkę na zakupy w PGE eSklep" - dodał.

Z eFaktury skorzystało już ponad pół miliona klientów PGE. Jak zaznaczył Majewski, usługę tę można aktywować na trzy sposoby. Pierwszy - wystarczy wyrazić zgodę na tę formę w eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), zakładka Moje zgody. Drugim sposobem jest wypełnienie formularza na stronie www.pge-obrot.pl/efaktura. Ostatnią możliwością aktywowania eFaktury jest zadzwonienie na infolinię PGE (+48) 422 222 222 lub wysłanie wiadomości na serwis@gkpge.pl.

Wiceprezes zarządu PGE Obrót Zenon Wajda podkreślił, że eFaktura jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym.

"Dodatkowo w obecnym czasie umożliwia pozostanie w domu, zatem pomaga chronić zdrowie nas wszystkich. Stąd nasza kolejna odsłona premiowania atrakcyjnymi promocjami w PGE eSklep tych klientów, dla których ważne są bezpieczeństwo, ekologia oraz komfort" - zaznaczył.

Klienci, którzy do 10 maja br. wyrażą zgodę na eFakturę otrzymają 20-procentowy rabat na wszystkie produkty marki TEFAL dostępne w PGE eSklep (www.sklep.gkpge.pl).

Jak podkreślił Wajda, eFaktura to nie tylko oszczędność czasu i łatwy dostęp do historii płatności, ale też troska o środowisko. Przypomniał, że spółka wspólnie z Lasami Państwowymi prowadzi akcję informacyjną, zachęcając do wyboru elektronicznej formy rozliczeń i świadomego ograniczania zużycia papieru.

W związku z tym, każda decyzja przejścia na eFakturę jest potwierdzana specjalnym certyfikatem przesyłanym do klientów drogą elektroniczną.

PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.