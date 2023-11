Podkarpackie: Port lotniczy w Jasionce odprawił w tym roku 900 tys. pasażerów

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka odprawił we wtorek pasażera nr 900 tys. w bieżącym roku. Odleciał on samolotem Lufthansa do Monachium. To rekordowy wynik w historii podrzeszowskiego lotniska.

Jak poinformował we wtorek prezes portu Adam Hamryszczak, odprawienie w roku kalendarzowym 900-tysięcznego pasażera to ważny moment w rozwoju lotniska. "Cieszę się, że wydarzyło się to na rejsie linii lotniczej Lufthansa, która jest szczególnie ważna dla biznesowego rozwoju regionu" - dodał.

Hamryszczak podkreślił, że w zimowej siatce połączeń, Jasionka oferuje 13 "atrakcyjnych destynacji".

W sezonie zimowym 2023/24 z podrzeszowskiego portu można polecieć liniami regularnymi do Mediolanu i Rzymu (Włochy), Bristolu, East Midlands, Londynu, Manchesteru (Wielka Brytania), Dublina (Irlandia), Monachium (Niemcy) i Warszawy oraz czarterami do trzech egipskich kurortów - Hurghady, Marsa Alam i Sharm El Sheikh.

"Zachęcam również do planowania przyszłorocznych wakacji, gdyż oferta first minute zwykle jest najlepsza" - zaznaczył prezes podrzeszowskiego lotniska.

Jak wynika z danych portu największy udział w dotychczasowym tegorocznym wyniku mają pasażerowie rejsów linii Ryanair (32 proc. wszystkich) oraz pasażerowie czarterów (29 proc.) i PLL LOT (22 proc.). Z kolei ulubione kierunki podróżnych to: Warszawa (180 tys.), Londyn (155 tys.) i Antalya (105 tys.).

Lotnisko w Jasionce w tym roku pobiło już rekord pasażerski z 2019 r., wówczas odprawiono 772 238 osób.