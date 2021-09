Podkarpackie: Powstanie nowy przystanek kolejowy Rzeszów Wschodni

Rozpoczęła się budowa nowego przystanku kolejowego Rzeszów Wschodni. Jest to jeden z kilkunastu planowanych przystanków, które powstaną w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – poinformowała PAP Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przedstawicielka PKP PLK dodała, że przystanek będzie gotowy w przyszłym roku. "Podróżni łatwiej skorzystają z pociągów na trasie Rzeszów - Przeworsk" - podkreśliła Szalacha.

Na nowym przystanku będą dwa perony, wiaty i ławki oraz tablice informacyjne. Wybudowane zostaną też trzy windy dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania, powstanie również przejście podziemne. Dla osób niedowidzących udogodnieniem będzie system ścieżek dotykowych.

Jak zaznaczyła Szalach, wykonawca rozpoczął już roboty przy budowie przystanku. "Zabezpieczana jest sieć trakcyjna i demontowany jest tor. Roboty prowadzone są głównie nocą, by nie wpływać na przejazdy pociągów. W październiku przewidziano prace związane z budową przejścia podziemnego pod jednym z torów" - powiedziała.

Przystanek budowany jest w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, którą łączyć ma Rzeszów z okolicznymi miejscowościami.

Na trasie z Rzeszowa do Przeworska i Dębicy powstaną jeszcze trzy nowe przystanki - Rzeszów Północny Baranówka, Rzeszów Dworzysko i Sędziszów Małopolski Wschodni.Natomiast na trasie z Rzeszowa do Strzyżowa podróżni zyskają pięć nowych przystanków; w stolicy Podkarpacia będą dwa: Rzeszów Galeria i Rzeszów Os. Dąbrowskiego, pozostałe trzy to: Boguchwała, Lutoryż i Żarnowa.

Z kolei w stronę Kolbuszowej dostępność do PKA zwiększą nowe przystanki: Rzeszów Północny, Głogów Małopolski Os. Niwa oraz Kolbuszowa Górna.

Jak zapewniła Szalacha, wszystkie nowe perony będą dostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz wyposażone w tablice informacyjne i system oznakowania dotykowego. Zainstalowane zostaną również stojaki rowerowe.

W ramach PKA powstanie też blisko 5 km nowych torów, które połączą Rzeszów z lotniskiem w Jasionce. Na trasie będzie też nowy przystanek Park Technologiczny.

Budżet projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" to niemal 300 mln zł. Z tej kwoty ok. 210 mln zł to pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

