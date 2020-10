Podkarpackie: Pracodawcy zgłosili zamiar zwolnienia niemal 3 tys. osób

Od 1 stycznia do 8 października br. podkarpaccy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia niemal 3 tys. pracowników. Do tej pory zrealizowali prawie 80 proc. tych zgłoszeń – poinformował PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop.

Z dokładnych danych przekazanych PAP wynika, że pracodawcy z regionu od początku br. do 8 października zgłosili do powiatowych urzędów pracy (PUP) chęć zwolnienia 2 tys. 962 pracowników. Do końca września br. wręczono wypowiedzenia 2 tys. 351 pracownikom, tj. zrealizowano 79,4 proc. wszystkich zgłoszeń.

Jak zaznaczył Czop, wśród pracodawców zgłaszających do PUP zwolnienia najczęściej pojawiają się podmioty z branży motoryzacyjnej i lotniczej.

"Jak wynika z obserwacji rynku pracy, pandemia nie odcisnęła znacząco swojego piętna w takich sektorach jak budownictwo czy turystyka. Wygląda na to, że osoby chętniej pozostawały w kraju, spędzając urlop na miejscu" - dodał dyrektor WUP.

Czop podkreślił, że niektóre firmy musiały na spadek popytu na komponenty i produkty zareagować dostosowaniem poziomu produkcji do zmienionych warunków. "Inne zareagowały pozyskaniem nowych kooperantów i rynków zbytu. Dotyczyło to tylko jak na razie nielicznych branż, takich jak zaawansowane systemy sterowania czy elementy tzw. wykończeniówki dla budownictwa, zaawansowanej obróbki metalu i sprzętu gospodarstwa domowego" - powiedział.

W efekcie tych działań, zdaniem Czopa, niektórzy pracodawcy zdecydowali się wycofać planowane redukcje w całości lub części. "Spowodowało to redukcję zgłoszeń zwolnień o 1 362 miejsc pracy, to jest o ok. 32,1 proc. ogółu zgłoszeń. Istotnym czynnikiem łagodzącym negatywne skutki pandemii jest rządowa Tarcza Antykryzysowa" - podkreślił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na Podkarpaciu na koniec września br. zarejestrowanych było 85,4 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do sierpnia br. (86,3 tys. osób) liczba bezrobotnych spadła o ok. 0,9 tys. osób.