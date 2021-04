Podkarpackie: Prawie 175 mln zł na drogi samorządowe

Niemal 175 mln zł otrzymają samorządy na Podkarpaciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). W sumie dofinansowane zostaną 123 inwestycje drogowe. Łącznie wyremontowanych zostanie ponad 216 km dróg gminnych i powiatowych.

Zdaniem wojewody podkarpackiej Ewy Leniart inwestycje w infrastrukturę dynamizują i pobudzają rozwój gospodarczy.

"Będzie to niezwykle istotne w okresie wychodzenia z pandemii. Cieszę się, że tak ogromne środki trafią na Podkarpacie. Jest to szczególnie ważne dla mniejszych samorządów, które bez wsparcia rządu nie mogły pozwolić sobie na realizację często kluczowych inwestycji" - podkreśliła Leniart cytowana w komunikacie zamieszczonym w środę na stronie urzędu.

W sumie region otrzyma prawie 175 mln zł. Dzięki tym pieniądzom zrealizowane zostaną 123 inwestycje. Z tego 31 to zadania realizowane przez powiaty, a pozostałe to inwestycje gminne. W sumie planowanych jest do budowy, przebudowy i remontu ponad 216 km dróg w regionie.

Jak podał urząd, do tej pory z programu, który wcześniej nazywał się Fundusz Dróg Samorządowych, do Podkarpacia trafiło ponad 420 mln zł.

Wśród inwestycji, które w tym roku otrzymały dotacje, są m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 1545R Husów-Lipnik na terenie gminy Markowa. Kwota dotacji w tym przypadku wyniesie 4,7 mln zł. Gmina otrzyma również dofinansowanie ponad 4,2 mln zł na remont drogi w Markowej.

Jak powiedział PAP wójt gminy Markowa Mirosław Mac, obie inwestycję są bardzo oczekiwane przez mieszkańców.

"Będziemy mogli rozpocząć przebudowę bardzo ważnej drogi w miejscowości Markowa, która ma kluczowe znaczenie dla lokalnej komunikacji, rozwoju mieszkalnictwa i przedsiębiorczości. Poza tym droga ta poważnie ucierpiała w czasie czerwcowej powodzi w zeszłym roku" - dodał Mac.

Wójt podkreślił, że także druga inwestycja, którą prowadzić będzie powiat, jest bardzo ważna, szczególnie dla mieszkańców Husowa. "O wykonanie tego remontu zabiegaliśmy razem z powiatem od wielu lat. Droga Husów-Lipnik już od dawna potrzebuje gruntownej przebudowy, a jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym na mapie powiatu i gminy" - zaznaczył.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl