Podkarpackie: Prawie 20 mln zł kosztował remont drogi w powiecie niżańskim

Niemal 20 mln zł kosztował remont drogi powiatowej Krzeszów - Harasiuki na Podkarpaciu. Trasa na odcinku ponad 10,6 km zyskała nową nawierzchnię, powstały też m.in. chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycja została dofinansowana m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W piątek w Hucisku wyremontowany odcinek został uroczyście oddany do użytku.

Obecny na miejscu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że dzięki rządowym pieniądzom, które trafiają do samorządów, realizowanych jest bardzo dużo inwestycji.

"Z różnych programów drogowych do samorządów trafiają miliardy złotych rządowego wsparcia. Przede wszystkim są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale również są to dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład czy środków rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki tym instrumentom wsparcia, a także zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, realizowana jest ogromna ilość zadań, które sprawiają, że każdy polski region ma równe szanse rozwoju" - zaznaczył Adamczyk.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069R od drogi nr 858 do Krzeszowa obejmowała gruntowną modernizację nawierzchni na długości 10,6 km. W ramach zadania m.in. przeprowadzono remont mostu, wykonano zatoki postojowe, chodnik, ścieżkę rowerową, zjazdy na posesje, przepusty pod drogą wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową. Powstało także nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz bariery ochronne, a także przejście dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1070R.

Na realizację zadania o łącznej wartości 19,8 mln zł powiat niżański otrzymał rządowe dofinansowanie w wysokości 95 proc. wartości inwestycji. Przebudowa drogi uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9,9 mln zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 mln zł.

Jak zaznaczył obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber, dzięki inwestycji zwiększyło się przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, którzy na co dzień podróżują tą drogą.

"Ten odcinek, który został wyremontowany, charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu. Mieszkańcy korzystają z tej trasy, jadąc do pracy, czy dowożąc dzieci do szkoły. Przy niej są też obiekty publiczne, jest to zatem strategiczna droga dla powiatu" - zauważył Weber.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl