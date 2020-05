Podkarpackie: Prawie 850 tys. PIT-ów złożonych w regionie

Do urzędów skarbowych w województwie podkarpackim wpłynęło do tej pory blisko 850 tys. rozliczeń rocznych PIT – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

Dodała, że blisko 90 proc. złożonych do tej pory rozliczeń PIT zostało przesłanych elektronicznie, z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT lub aplikacji e-Deklaracje. Chabowska podkreśliła, że zaletą elektronicznych rozliczeń jest m.in. szybszy zwrot podatku - do 45 dni.

W tym roku z powodu pandemii rozliczenia można składać do 1 czerwca. "Zatem to już ostatnie dni na składanie PIT-ów. Do tej pory do urzędów skarbowych na Podkarpaciu wpłynęło blisko 850 tys. rozliczeń" - zaznaczyła rzeczniczka.

Chabowska wskazała, że podatnicy z Podkarpacia chętnie dzielą się 1 proc. podatku. "Do tej pory zarejestrowaliśmy ponad 518 tys. rozliczeń PIT, w których podatnicy zadeklarowali przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Łączna kwota przekazanego 1 proc. wyniosła ponad 31 milionów złotych" - powiedziała.

Podkarpaccy podatnicy chętnie korzystają także z różnego rodzaju ulg i odliczeń, wykazując dotychczas łącznie ponad 318 mln zł odliczeń z tytułu ulgi prorodzinnej, 200 mln zł z tytułu ulgi rehabilitacyjnej oraz 10 mln zł z tytułu ulgi internetowej.