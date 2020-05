Podkarpackie: Przedsiębiorcy z parku technologicznego z obniżonym czynszem

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego obniża o 40 proc. czynsze i opłaty dla przedsiębiorców z Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis. Z ulgi może skorzystać 66 firm.

Jak poinformował PAP prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR) Mariusz Bednarz, przedsiębiorstwa z parku technologicznego kooperują z firmami na całym świcie i spadek zamówień jest dla nich bardzo dotkliwy.

"Dlatego zdecydowaliśmy się na obniżkę czynszu lub opłaty inkubacyjnej na dwa miesiące. Może ona wygenerować dla nas ponad 200 tys. zł straty, ale naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców i chcemy ją konsekwentnie realizować także w czasie kryzysu wywołanego pandemią" - dodał.

Wnioski przedsiębiorcy powinni dostarczyć do 15 maja. Jak podkreślił Bednarz, formalności są uproszczone do minimum. "Jednak udzielając przedsiębiorcom pomocy publicznej, musimy trzymać się określonych zasad. Wypełniania dokumentów nie da się, niestety, uniknąć" - wyjaśnił prezes RARR.

Decyzję podjętą przez RARR poprzedziły wnioski od przedsiębiorców wynajmujących biura i hale w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis. Już w marcu, na początku kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19, w badaniu ankietowym aż 70 proc. z nich zgłosiło obawy utraty płynności finansowej. Około 30 proc. planowało redukcje zatrudnienia.

Jeszcze przed decyzją o obniżce, o taką pomoc wnioskowało 12 przedsiębiorców.

Z pomocy może skorzystać w sumie 66 firm, w tym 56 wynajmujących hale i biura w Kompleksie Inkubatora Technologicznego w Jasionce i 10 korzystających z budynku Preinkubatora Akademickiego w Rzeszowie.

Obniżka dotyczy umów najmu oraz innych (w tym inkubacji), których przedmiotem jest najem bądź dzierżawa lokalu. Możliwa do uzyskania ulga wynosi 40 proc. w stosunku do wartości określonej w umowach. Zniżkę otrzyma przedsiębiorca, który złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami oraz wykaże spadek obrotów gospodarczych.

Pod uwagę brany jest spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek można wykazać na dwa sposoby: porównując dwa dowolne miesiące 2020 roku do analogicznych dwóch miesięcy w poprzednim roku (zniżka przysługuje, jeśli spadek obrotów wynosi co najmniej 15 proc.) lub porównując jeden dowolny miesiąc z 2020 roku do miesiąca poprzedniego (zniżka przysługuje, jeśli spadek wynosi co najmniej 25 proc.).