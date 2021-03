Podkarpackie: Przedsiębiorcy złożyli w lutym 566 wniosków o wsparcie z Tarczy

W lutym br. podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli 566 wniosków na dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Opiewają one na blisko 20,5 mln zł dla 4361 osób – poinformował PAP dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop.

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu m.in. obniżonego czasu pracy, przestoju ekonomicznego oraz na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem.

Czop dodał, że najwięcej wniosków przedsiębiorcy złożyli w ramach Tarczy branżowej. Było to 414 wniosków, które objęły 2729 pracowników, a ich wartość to niemal 13,5 mln zł

Przedsiębiorcy mogli składać wnioski z Tarczy branżowej od 18 grudnia ub.r. Jak podał Czop, w ramach tej Tarczy do 28 lutego 2021 r. do WUP wpłynęło w sumie 1226 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń dla 8324 pracowników, na łączną kwotę ponad 41 mln zł.

"Dotychczas rozpatrzonych zostało 1122 wniosków, w tym pozytywnie - 1016 na ponad 33 mln zł. Negatywnie rozpatrzonych zostało 74 wniosków, pozostałe z powodu rezygnacji wnioskodawców nie zostały rozpatrzone" - powiedział.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z FGŚP w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej od chwili jej uruchomienia, czyli od 1 kwietnia 2020 do 28 lutego 2021 roku wypłacił podkarpackim przedsiębiorcom łącznie wsparcie w wysokości ponad 513,3 mln zł.

W ramach Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy mogą składać wnioski również do podkarpackich Powiatowych Urzędów Pracy. Liczba wszystkich wniosków złożonych do PUP-ów to ponad 131 tys., z tego ponad 88 tys. to wnioski o mikropożyczki do 5 tys. zł. Kwota wszystkich wypłaconych przez podkarpackie PUP-y środków w ramach Tarczy Antykryzysowej wynosi ponad 814 mln zł.

Łączna kwota wypłaconego wsparcia dla podkarpackich przedsiębiorców w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej (od 1 kwietnia 2020 do 28 lutego br.) to ponad 1 mld 327 mln zł.

autor: Wojciech Huk

huk/ drag/