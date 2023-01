Podkarpackie: Przejście z Ukrainą w Malhowicach zacznie funkcjonować w 2024 r.

W poniedziałek w Przemyślu (woj. podkarpackie) podpisany został aneks, dzięki któremu szybciej zakończy się budowa przejścia granicznego z Ukrainą Malhowice-Niżankowice. Przejście ma rozpocząć funkcjonowanie w I kwartale 2024 r. Pierwotnie miało to nastąpić w roku 2025.

Jak powiedziała w trakcie uroczystości wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne jest, aby "granica zachowała przepustowość". "Do tego potrzebne są infrastruktura drogowa oraz nowe przejścia graniczne" - dodała.

Wojewoda przypomniała, że w regionie są obecnie cztery drogowe przejścia graniczne z Ukrainą.

Leniart zaznaczyła, że prace przy budowie przejścia rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. i - zgodnie z umową z wykonawcą, firmą Strabag - miały potrwać do czerwca 2025 r. Podkreśliła, że dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów o zwiększeniu limitu pieniędzy na tę inwestycję możliwe jest podpisanie aneksu i przyśpieszeniu oddania przejścia w Malhowicach.

"Budowa przejścia ma się zakończyć do końca tego roku, natomiast wyposażenie i uruchomienie ma nastąpić w I kwartale 2024 r. To niezwykle ważne w kontekście wydarzeń, które się dzieją u naszego wschodniego sąsiada, ale również dla ziemi przemyskiej i naszego regionu" - mówiła.

Leniart podała, że na dobę granicę z Ukrainą przekracza ok. 30 tys. osób, a nowe przejście graniczne nie tylko będzie stanowiło uzupełnienie istniejącej infrastruktury, ale też zwiększy przepustowość pozostałych przejść.

Obecny w Przemyślu wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch zwrócił uwagę, że otwarcie przejścia to również nowe miejsca pracy - nie tylko na samym przejściu, ale również wokół.

"Samo przejście stworzy ok. 200 nowych miejsc pracy, kolejne powstaną w jego otoczeniu, powstaną strefy gospodarcze wokół przejścia. Nowe przejście to wzrost handlu, wymiany, a co się z tym wiążę - większa ilość podatków. Dzięki tego typu inwestycjom region będzie się rozwijał" - dodał.

Dyrektor techniczny w firmie Strabag, która buduje przejście, Dariusz Kolasa mówił, że obecnie realizowane są roboty ziemne, a zakończyły się prace archeologiczne na placu budowy.

"Trwają roboty związane z sieciami wodno-kanalizacyjnymi i nasypami" - dodał.

Kolasa zapowiedział, że po podpisaniu aneksu, aby zakończyć pracę budowlane w tym roku, na placu pracować będzie więcej robotników. Zaznaczył, że to co pierwotnie firma miała zrobić w 2,5 roku, teraz musi zrealizować w rok. Zapewnił, że ten przyśpieszony termin zostanie dotrzymany.

W związku z podpisanym w poniedziałek aneksem zmieniła się też wartość inwestycji. Jak tłumaczył Kolasa, konieczne były poprawki w projektach oraz zwiększenie mobilizacji pracowników. W rezultacie budowa przejście kosztować będzie niemal 105 mln zł.

Infrastruktura przejścia będzie zlokalizowana po stronie polskiej w Malhowicach. Przez przejście przekraczać granicę będą mogły pojazdy osobowe, ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 t i autobusy.

Według szacunków w ciągu doby przez przejście przejeżdżać będą ponad 4 tys. pojazdów osobowych i 100 autobusów. Trwają uzgodnienia ze stroną ukraińską, aby na przejściu umożliwić przekraczanie granicy również pieszo.

