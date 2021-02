Podkarpackie: Przesunięty termin w przetargu na odcinek S19 Iskrzynia-Dukla

Na 2 marca br. został przesunięty termin otwarcia ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla na Podkarpaciu - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus.

Oferty w ogłoszonym w grudniu 2020 r. przetargu miały zostać pierwotnie otwarte w lutym br. Rzeczniczka wyjaśniła, że powodem przesunięcia terminu jest duża liczba złożonych pytań. "Mamy ponad 1 tys. pytań w tym przetargu" - powiedziała Rarus.

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 od węzła Iskrzynia do węzła Dukla z podziałem na dwie części. Oferty można składać na jedno zadanie lub dwa.

Część A zakłada zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości 10,3 km. Natomiast część B dotyczy odcinka S19 od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) o długości ok. 10,1 km.

W ramach pierwszej części wybudowane będą, oprócz samej drogi, m.in. dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych i 11 mostów. Na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla powstaną m.in. trzy estakady, pięć wiaduktów i sześć mostów.

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA podkreśliła, że południowe odcinki drogi ekspresowej S19 będą przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym. "Dlatego na etapie opracowania m.in. koncepcji programowej wykonano rozpoznanie geologiczne podłoża. Wykonano już badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Prowadzony był również monitoring osuwisk" - powiedziała.

Tylko na odcinku Iskrzynia - Miejsce Piastowe w ramach rozpoznania geologicznego podłoża wykonano 1261 szt. wierceń, a łączny metraż wierceń wyniósł ponad 9,4 tys. m.

Na pozostałych odcinkach S19, na południe od Rzeszowa, wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Zakończenie opracowywania dokumentacji i ich odbiór planowane jest do połowy 2021 r.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Do tej pory kierowcy korzystają z ponad 30 km tej trasy w regionie, od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe. Niemal 65 km jest w budowie, a pozostałe prawie 75 km - w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia.