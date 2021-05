Podkarpackie: Przetarg na koncepcję programową nowych obwodnic w ciągu dk73

Ogłoszono przetarg na wykonanie koncepcji programowej dla obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc w ciągu dk73 na Podkarpaciu. Termin składania ofert mija 8 czerwca br. Nowe obwodnice, o łącznej długości ponad 25 km, powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Jak powiedział podczas wideokonferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber, ogłoszenie przetargów przybliża inwestycje do fazy realizacji.

Dodał, że resort skupia się głównie na budowie dróg szybkiego ruchu, ale widzi też ogromną potrzebę budowy obwodnic w ciągu dróg krajowych. "Dlatego uruchomiliśmy wielki rządowy program budowy 100 obwodnic w całym kraju. Te trzy obwodnice także znajdują się w tym programie" - mówił Weber.

Wiceminister zaznaczył, że dk73 łączy południowe regiony Podkarpacia z autostradą A4, dlatego jest to ważna trasa dla województwa. "Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby skomunikować Podkarpacie z drogami szybkiego ruchu" - zadeklarował Weber, który jest też posłem z Podkarpacia.

Wiceminister wyraził nadzieję, że procedury przetargowe przebiegną szybko i w 2023 r. ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane przy tych trzech obwodnicach.

Weber zapowiedział również, że niedługo udostępniona kierowcom zostanie obwodnica Stalowej Woli i Niska.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, ogłoszony przetarg dotyczy wykonania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc.

"Koncepcja programowa doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe poszczególnych obwodnic, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich. Jej celem będzie umożliwienie ustalenia ostatecznych rozwiązań projektowych i technologii realizacji" - dodała.

Koncepcja uściśli także zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie projektuj i buduj.

Obwodnica Pilzna będzie miała długość ok. 2,6 km, w ramach budowy trasy powstanie też jeden most i jeden wiadukt. Z kolei obwodnica Brzostka i Kołaczyc będzie miała ok. 13,4 km długości, oprócz samej drogi wybudowanych zostanie osiem mostów i jeden wiadukt. Obwodnica Jasła będzie liczyć ok. 9,1 km długości, w tym 6,6 km drogi po nowym śladzie oraz 2,5 km rozbudowy istniejącej dk73. W ramach budowy trasy powstaną m.in. dwa wiadukty.

Jak podkreśliła Rarus, podstawowym celem budowy obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum tych miejscowości.

"Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, dk73 prowadzi bowiem ruch pojazdów zarówno z kierunku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, ale także tych włączających się do drogi krajowej nr 73, która przejmuje ruch z południowej części regionu" - powiedziała.

Droga krajowa nr 73 łączy też korytarz transportowy dk94/A4 z drogą krajową nr 28, stanowiącą główny szlak komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. "Dzięki realizacji obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczona zostanie emisja spalin i hałas" - dodała Rarus.

Obwodnice mają być gotowe w 2028 r.

Obwodnice Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc powstaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. W ramach tego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Na Podkarpaciu będzie osiem takich inwestycji.

Poza obwodnicami Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc, na etapie przetargu jest także obwodnica Nowej Dęby oraz II etap obwodnicy Sanoka. Natomiast dla obwodnic: Kolbuszowej, Przemyśla i Miejsca Piastowego rzeszowski oddział GDDKiA podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

