Podkarpackie: Przetarg na nowy most na Sanie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) w Rzeszowie do 10 grudnia br. czeka na oferty w przetargu na m.in. opracowanie dokumentacji projektowej nowego mostu na Sanie w Jarosławiu. Inwestycja ma powstać w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”.

Jak poinformowała PAP Aldona Gujda z PZDW, ogłoszony przetarg dotyczy wykonania projektu i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w sumie dla trzech odrębnych zadań.

Pierwsza inwestycja dotyczy budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec wraz z budową mostu na Sanie. Drugie zadanie obejmuje budowę nowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec w miejscowościach Sobiecin i Koniaczów. Natomiast trzecia inwestycja to budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław w Koniaczowie i Szówsku. Wszystkie inwestycje dotyczą budowy dróg dojazdowych do nowego mostu.

Jak podkreśliła Gujda, w ramach dokumentacji projektowej zostaną wykonane m.in. projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie i szczegółowe specyfikacje techniczne. "Na ich podstawie określone zostaną koszty realizacji poszczególnych zadań, w tym koszt budowy mostu na Sanie" - dodała.

Dokumentacja projektowa wszystkich inwestycji ma być gotowa do końca listopada 2021 r. Natomiast zakończenie robót budowlanych, zgodnie z wytycznymi programu "Mosty dla regionów", planowane jest do końca 2025 r.

Zadanie nr 1 w ramach przetargu, czyli m.in. budowa mostu na Sanie będzie dofinansowana z programu "Mosty dla regionów" w wysokości 80 proc. pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu woj. podkarpackiego. Finansowanie dwóch pozostałych inwestycji nie jest jeszcze szczegółowo znane.

Nowy most w Jarosławiu ma mieć ok. 600 metrów długości, a wraz drogami dojazdowymi 1150 m. Według szacunków ma kosztować ok. 123 mln zł.

Na realizację programu "Mosty dla regionów" rząd przeznaczył 2,3 mld zł. Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie do 80 proc. wartości inwestycji. W programie samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Dzięki otrzymaniu dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80 proc. kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.