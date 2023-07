Podkarpackie: Przy drogach krajowych powstaną chodniki

Na Podkarpaciu przy drogach krajowych w miejscowościach Lipowica, Pisarowce, Mirocin oraz na odcinku Połomia-Niebylec powstaną chodniki. Inwestycje kosztować będą w sumie ponad 14,5 mln zł.

Jak poinformował PAP w poniedziałek Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, podpisane zostały już umowy z wykonawcami, którzy zaprojektują i wybudują chodniki.

Dodał, że ponad 998 tys. zł kosztować będzie budowa 400 metrów chodnika w miejscowości Lipowica. Chodnik, który będzie miał 1,8 m szerokości powstanie wzdłuż drogi krajowej nr 19.

"Umowę podpisaliśmy z firmą MATBUD, która ma na realizację zadania ma 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca" - podał Wysocki.

Droga krajowa nr 19 w Lipowicy posiada dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 7 m. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni dobowy ruch pojazdów na tym odcinku wynosi 5496 pojazdów.

Wysocki podkreślił, że na odcinku, na którym powstanie chodnik, znajdują się przystanki autobusowe, które nie są połączone chodnikiem z okolicznymi zabudowaniami. W ramach inwestycji zostaną wykonane również przepusty.

Chodnik powstanie również przy drodze nr 28 w miejscowości Pisarowce. Będzie miał długość 480 m i szerokość 1,8 m. Wykona go firma La Strada, a umowa opiewa na kwotę ponad 1,1 mln zł. W tym przypadku termin wykonania zadania wynosi 12 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Jak zaznaczył Wysocki, średni dobowy ruch pojazdów na tym odcinku wynosi 7708 pojazdów.

Rzeszowski oddział GDDKiA podpisał również umowę na zaprojektowanie i budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy dk 94 w Mirocinie. Długość inwestycji to ponad 300 m.

"Umowę o wartości ponad 1,3 mln zł wykona konsorcjum DROSEKO i DRO-BRUK z Gniewczyny Łańcuckiej. Termin realizacji to 10 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca" - powiedział.

Ruch dobowy na tym odcinku wynosi 14197 pojazdów.

Najdroższą inwestycją będzie zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku dk19 Połomia-Niebylec. Ten odcinek będzie liczył 4,8 km długości. Zadanie kosztować będzie ponad 11,3 mln zł i wykona go firma MG Infrastruktura z Rzeszowa.

Jak dodał Wysocki, termin realizacji inwestycji to 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca.

"Droga krajowa nr 19 jest to droga o dużym natężeniu ruchu stanowiąca najważniejszy szlak drogowy dla podróżujących w kierunku Bieszczad, jak również na Węgry. Budowa chodnika jest odpowiedzią na bardzo duże oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności" - podkreślił.

Na odcinku, na którym powstanie chodnik zlokalizowane są przystanki autobusowe, które nie są połączone chodnikami z okolicznymi zabudowaniami.

