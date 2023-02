Podkarpackie: PZL Mielec dostarczy dwa samoloty M28 do Nepalu

Należące do koncernu Lockheed Martin Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu otrzymały zamówienie na dwa nowe samoloty M28 krótkiego startu i lądowania (STOL). Maszyny do końca kwietnia 2025 r. trafią do armii w Nepalu.

Jak poinformowała w poniedziałek spółka, zakup samolotów M28 realizowany jest w ramach programu rządu USA Foreign Military Financing (FMF), który zapewnia krajom trzecim dedykowane wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu wojskowego o charakterze obronnym.

"Oba samoloty M28 trafią do Katmandu w Nepalu do końca kwietnia 2025 r. Zamówienie obejmuje również pakiet szkoleń lotniczych, pakiet części zamiennych, sprzęt medyczny oraz usługę wsparcia technicznego" - podano w informacji.

Jeden z samolotów będzie w konfiguracji cargo, a drugi w konfiguracji do ewakuacji poszkodowanych (CASEVAC).

W informacji zaznaczono, że dostawa obu samolotów M28 "zwiększy wielozadaniowe zdolności transportowe armii nepalskiej".

Jak podkreślił prezes, dyrektor naczelny PZL Mielec Janusz Zakręcki, zakupione samoloty M28 doskonale sprawdzą się w nieprzewidywalnej pogodzie w nepalskich Himalajach.

"M28 jest przystosowany do surowego klimatu i zróżnicowanych warunków atmosferycznych, może być eksploatowany na dużych wysokościach, nieutwardzonych lądowiskach oraz w lokalizacjach wysokogórskich, gdzie loty często wykonywane są w porze nocnej, przy niskiej podstawie chmur, opadach deszczu lub silnym oblodzeniu" - dodał dykrektor, cytowany w komunikacie.

Nepal posiada już trzy samoloty M28 w swojej flocie. Dwa z nich zostały dostarczone dzięki funduszom rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu Foreign Military Financingw 2019 r.

Samoloty M28 są eksploatowane przez klientów na całym świecie, w różnorodnym terenie, od lasów tropikalnych Ameryki Południowej, przez Morze Bałtyckie, aż po dżungle Azji Południowo-Wschodniej i inne trudno dostępne regiony.

