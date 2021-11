Podkarpackie: PZL Mielec dostarczy śmigłowce Black Hawk do Rumunii

Należący do koncernu Lockheed Martin zakład PZL Mielec na Podkarpaciu dostarczy śmigłowce Black Hawk do Rumunii. Umowa z resortem spraw wewnętrznych tego kraju została podpisana we wtorek w Bukareszcie i przewiduje dostawę do 12 śmigłowców.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, helikoptery będą wyprodukowane w Polsce i dostarczone we współpracy z firmami Romaero i Deltamed.

"Umowa na wyłączność z PZL Mielec dotycząca dostaw śmigłowców morskich i lądowych, umożliwia rumuńskiemu Generalnemu Inspektoratowi Lotnictwa (IGAv) zamawianie partii śmigłowców z polskiej fabryki w okresie czterech lat. Śmigłowce będą mogły być skonfigurowane do operacji lądowych lub morskich" - podała spółka w komunikacie.

Jak podkreślił, cytowany w informacji, prezes zarządu PZL Mielec Janusz Zakręcki, wybór produkowanych w Polsce śmigłowców Black Hawk ustanowi silną więź przemysłową pomiędzy polskim zakładem a Rumunią. "Dziękujemy rządowi rumuńskiemu za zaufanie do śmigłowca Black Hawk oraz do umiejętności i zdolności naszych pracowników w Mielcu i europejskich partnerów w łańcuchu dostaw" - dodał Zakręcki.

Śmigłowce, które trafią do Rumunii będą mogły wykonywać trudne misje dalekiego zasięgu i na dużych wysokościach, zarówno w zakresie akcji ratunkowych w przypadku katastrof, poszukiwania i ratownictwa, transportu medycznego, transportu ładunków zewnętrznych, gaszenia pożarów i patrolowania akwenów morskich.

Kabina S-70 Black Hawk, zarówno w wariacie lądowym, jak i morskim, pomieści zestaw medyczny dostarczony przez doświadczonego integratora pojazdów ratowniczych przystosowanych do opieki nad pacjentami i operacji ratunkowych Deltamed z siedzibą w Cluj-Napoca w Rumunii.

W ramach podpisanej umowy w Rumunii powstanie też centrum serwisowe helikopterów Black Hawk.

"W celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności operacyjnej i utrzymania nowej floty w powietrzu, we współpracy z partnerem przemysłowym, firmą Romaero w Bukareszcie zostanie utworzone Centrum Serwisowania, obsługi technicznej, napraw i przeglądów (maintenance, repair and overhaul - MRO) śmigłowców Black Hawk. Centrum będzie miało możliwość rozwoju w celu obsługi dodatkowych śmigłowców Black Hawk zamówionych przez rząd Rumunii, zarówno do użytku wojskowego, jak i cywilnego, a także w celu wsparcia innych operatorów Black Hawk w regionie" - podała spółka.

Rumunia jest 11 krajem i 18 klientem, do którego trafiają Black Hawki produkowane w Mielcu.

Oferty w przetargu dla rumuńskiego resortu spraw wewnętrznych, oprócz Lockheed Martin złożyły też włoska grupa Leonardo, będąca właścicielem PZL-Świdnik, oraz Airbus. Jak podawały rumuńskie media, wartość przetargu to ponad 270 mln euro. W styczniu br. Zakręcki podkreślał w czasie międzynarodowej konferencji, że śmigłowce oferowane w przetargu w pełni odpowiadają wymaganiom sformułowanym przez rumuński rząd lub je przewyższają; a w razie wyboru zostaną dostarczone w ciągu 23 miesięcy od podpisania umowy, a oferta zawiera części zamienne i szkolenie załóg.

PZL Mielec jest największym polskim eksporterem sprzętu obronnego i lotniczego. Mielecka spółka jest obecnie największym zakładem produkcyjnym firmy Lockheed Martin poza Stanami Zjednoczonymi.

Lockheed Martin Corporation z siedzibą w Bethesda w stanie Maryland (USA) to międzynarodowa firma działająca w obszarze bezpieczeństwa i lotnictwa, zatrudniająca około 114 tys. osób na całym świecie. Firma zajmuje się badaniami, projektowaniem, rozwojem, produkcją, integracją i utrzymaniem zaawansowanych systemów technologicznych, produktów i usług.

