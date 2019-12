Podkarpackie: Radni przyjęli budżet województwa na 2020 rok

Dochody w wysokości 1 mld 156 mln zł i wydatki na kwotę 1 mld 335 mln zł – to najważniejsze założenie przyjętego w poniedziałek przez radnych województwa podkarpackiego budżetu regionu na 2020 r. Za przyjęciem budżetu głosowało 25 radnych, sześcioro się wstrzymało od głosu, nikt nie był przeciw.

W podkarpackim 33-osobowym sejmiku większość ma klub radnych PiS, który liczy 25 osób. Klub Koalicji Obywatelskiej liczy 5 osób, a klub PSL - 3.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił w dyskusji nad budżetem, że przygotowuje on region do nowej perspektywy finansowej. Jego zdaniem to budżet zrównoważony, proinwestycyjny i prorozwojowy.

Ortyl powiedział, że w budżecie został zaplanowany deficyt w kwocie 178,7 mln zł. "Będzie on sfinansowany m.in. z pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy oraz środkami po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych" - dodał.

Jak poinformował marszałek w przyszłym roku przypada też czas spłaty rat kredytów i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach 2010-2015 na łączną kwotę 21,6 mln zł. "Będzie ona sfinansowana pieniędzmi po rozliczeniu budżetu z lat ubiegłych" - wyjaśnił Ortyl.

Radny klubu PiS Bogdan Romaniuk, zaznaczył, że budżet to najważniejsza uchwała przyjmowana przez sejmik. "Wpływa na to, co się dzieje w inwestycjach, w infrastrukturze drogowej, kulturalnej i zdrowotnej. Uchwała uzyskała wszystkie opinie wymagane dla tego dokumentu i są one pozytywne" - mówił.

Zwrócił uwagę, że z sześciu zgłoszonych poprawek trzy zostały uwzględnione. "To rzadkość, tu też należą się słowa uznania dla zarządu" - powiedział Romaniuk.

Innego zdania byli radni z opozycji, którzy zwracali uwagę m.in. na duży deficyt przyszłorocznego budżetu.

Przewodniczący klubu radnych PSL Jan Tarapata wyraził również wątpliwości, czy w związku z obniżkami podatków dla osób młodych zostaną zrealizowane dochody województwa. Dodał, że w klubie każdy sam będzie decydował, czy poprze budżet.

Z kolei przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku Piotr Tomański powiedział, że radni tego klubu wstrzymają się od głosu. "Dlatego, że zwiększa się deficyt budżetu. Poza tym wiele inwestycji jest przesuwanych czy opóźnionych, choćby budowa kolei aglomeracyjnej" - dodał.

Według Tomańskiego, również sytuacja w podkarpackich szpitalach jest zła, a wpływ na to mają małe środki zapisane w budżecie województwa.

W głosowaniu 25 obecnych radnych poparło budżet, sześcioro się wstrzymało od głosu, nikt nie był przeciw.

W budżecie na inwestycje wieloletnie zapisano ponad 544 mln zł. Wśród nich jest m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej 895 Solina-Myczków i drogi wojewódzkiej 894 Hoczew-Polańczyk w kwocie ponad 66 mln zł. Przebudowana zostanie też droga wojewódzka 885 Przemyśl-Hermanowice-granica państwa, koszt inwestycji to ponad 32 mln zł.

Natomiast na inwestycje jednoroczne w przyszłorocznym budżecie zapisano niemal 108 mln zł. Z tej kwoty na rozbudowę dróg i mostów zostanie przeznaczonych 19,4 mln zł, a na budowę chodników i zatok postojowych 4 mln zł. Na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia zostało zapisanych 26 mln zł, a na inwestycje w zakresie kultury 7 mln zł.