Podkarpackie: Rekordowa ilość elektronicznych PIT-ów złożona w regionie

Według wstępnych danych w województwie podkarpackim podatnicy złożyli blisko 872 tys. wszystkich deklaracji PIT, w tym ponad 766 tys. w formie elektronicznej. To rekord – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

Rzeczniczka dodała, że tak duża liczba deklaracji złożonych elektronicznie to m.in. zasługa usługi Twój e-PIT, przez którą wpłynęła niemal połowa elektronicznych rozliczeń.

"Podkarpaccy podatnicy jeszcze chętniej niż rok wcześniej skorzystali z automatycznego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT, dzięki któremu nie musieli sami wypełniać wszystkich pozycji deklaracji czy przeprowadzać obliczeń" - podkreśliła Chabowska.

Ostateczne dane dotyczące wszystkich rozliczeń będą znane za ok. dwa tygodnie, kiedy wszystkie papierowe PIT-y, złożone w ostatnich dniach maja, dotrą do urzędów skarbowych.

W tym roku z powodu pandemii czas na złożenie PIT-a został wydłużony do końca maja.

Jak podała Chabowska, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległe urzędy skarbowe w czasie składania deklaracji odebrali ok. 320 tys. połączeń telefonicznych. "Nasi pracownicy najczęściej odpowiadali na pytania o ulgi, rozliczanie działalności gospodarczej, wpłacone zaliczki, termin zwrotu nadpłaty w podatku czy możliwość uzyskania zaświadczeń o dochodach lub niezaleganiu w podatkach" - zaznaczyła rzecznika.

Jak podkreśliła Chabowska, podkarpackie urzędy skarbowe systematycznie przelewają zwroty nadpłaconego podatku na konta podatników. "To nasze priorytetowe zadanie i dokładamy wszelkich starań, żeby pieniądze wracały do podatników jak najszybciej. Do tej pory, dokonaliśmy już ponad 508 tys. zwrotów z tytułu nadpłaconego podatku PIT na łączną kwotę blisko 616 mln zł" - powiedziała.