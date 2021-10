Podkarpackie: Rzeszowska elektrociepłownia przygotowana do sezonu grzewczego

Należąca do PGE Energia Ciepła elektrociepłownia w Rzeszowie jest przygotowana do sezonu grzewczego – zapewniły władze spółki. Podkreślono, że wykonano odpowiednie remonty i inwestycje, które zapewnią niezawodność dostaw ciepła.

W informacji przesłanej PAP spółka zaznaczyła, że jesień i zima to czas, kiedy w znaczący sposób rośnie zapotrzebowanie na ciepło. "Przygotowania do sezonu grzewczego poprzedzają coroczne prace remontowe i modernizacyjne realizowane w elektrociepłowni w sezonie letnim, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze" - dodano.

Wśród wykonanych prac były m.in. remont turbiny gazowej i przekładni redukcyjnej oraz przegląd generatora na bloku gazowo - parowym.

W komunikacie podkreślono, że inaczej wygląda zakres prac remontowych na Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która dwa razy w roku podlega planowym postojom remontowym. Pierwszy miał miejsce na wiosnę, kolejny planowany jest na początku listopada br.

Jak wyjaśnił, cytowany w informacji, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Paweł Majewski, elektrociepłownia w trakcie remontów funkcjonowała bez zakłóceń.

"Przeglądy i prace serwisowe są częścią planu remontowego naszej elektrociepłowni. Odpowiednie przygotowanie urządzeń produkcyjnych przed zimą daje gwarancję bezpiecznej i nieprzerwanej pracy elektrociepłowni podczas największych mrozów, a więc wtedy, gdy produkowane przez nas ciepło jest dla mieszkańców miasta kluczowym produktem" - podkreślił.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym potrzeby cieplne ok. 65 proc. mieszkańców Rzeszowa. Aktualnie w rzeszowskiej elektrociepłowni w 80 proc. paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest gaz ziemny, 14 proc. to energia odzyskiwana z przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Jedynie 6 proc. energii produkowanej jest z węgla kamiennego.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni i sieci ciepłownicze o długości 672 km. Firma produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl