Podkarpackie: Rzeszowski MPWiK będzie rozbudowywał oczyszczalnię ścieków

Należąca do rzeszowskiego MPWiK oczyszczalnia ścieków będzie rozbudowywana. Powstanie m.in. nowy zbiornik retencyjny ścieków surowych, zmodernizowany zostanie również układ kogeneracji. Wszystkie inwestycje powinny zostać zrealizowane do 2027 r.

Jak poinformował PAP prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Marek Ustrobiński, obecnie trwają prace projektowe nowych inwestycji. "Nasza oczyszczalnia ścieków ma jeszcze rezerwy, ale miasto się rozrasta, powstają nowe osiedla, przybywa nowych odbiorców wody i siłą rzeczy przybywa ścieków. Dlatego potrzebne są nowe inwestycje" - dodał.

Jak podał Ustrobiński, trwają prace projektowe nowych inwestycji. Wśród nich jest budowa zbiornika retencyjnego ścieków surowych, modernizacja układu kogeneracji, budowa węzła hydrolizy termicznej osadu wraz ze zbiornikiem uśredniającym i zagęszczaczem osadu. W planach jest także montaż systemu separacji frakcji lekkich i ciężkich osadu czynnego i budowa dwóch osadników wtórnych, układu drogowego i poletek osadowych.

Zdaniem Mirosława Pięty z MPWiK, to duże, ale konieczne inwestycje. "Na przykład nowy zbiornik retencyjny ścieków surowych powinien powstać, bo w przypadku gwałtownych opadów deszczu napływ ścieków do oczyszczalni jest zbyt duży. Powstają wtedy kłopoty z właściwym ich oczyszczeniem. Chcemy wszystkie ścieki oczyszczać zgodnie z dyrektywami. Krótko mówiąc, chcemy retencjonować ścieki po to, by utrzymać jakość pracy oczyszczalni" - tłumaczy.

Inną planowaną inwestycją jest montaż nowych kogeneratorów służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecne kogeneratory, jak przekonuje Pięta, pracują już prawie 20 lat i wymagają kosztownych napraw i remontów. "Nowe są sprawniejsze, mniejsze i tańsze w eksploatacji" - dodał.

Zaplanowano także instalację tzw. grawimetrii - to system separacji frakcji lekkich i ciężkich osadu ściekowego. Ta technologia pozwala na zwiększenie przepustowości i polepsza jakość oczyszczania ścieków.

Przygotowania do kolejnych inwestycji w oczyszczalni są w fazie projektowej. MPWiK zakłada zakończenie wszystkich prac i oddanie nowych inwestycji do użytku do 2027 roku.

Przez rzeszowską oczyszczalnię codziennie przepływa i jest neutralizowanych ponad 44,7 tys. m sześc. ścieków. Maksymalna przepustowość oczyszczalni to 54,5 m sześc. na dobę. W procesie oczyszczania ścieków powstaje rocznie ok. 20 tys. ton osadów ściekowych. Są one odwadniane i zagospodarowywane m.in. jako paliwo w cementowniach.

