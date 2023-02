Podkarpackie: Sejmik przyjął m.in. stanowisko ws. Browaru Leżajsk

Radni województwa podkarpackiego w trakcie poniedziałkowej sesji sejmiku m.in. wręczyli odznakę ppłk. Stefanowi Michalczakowi oraz przyjęli stanowisko w sprawie likwidowanego Browaru Leżajsk.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" ppłk. Stefanowi Michalczakowi, który jest jednym z ostatnich żołnierzy września 1939 roku w województwie. W miniony piątek obchodził 102. urodziny.

Laudację z okazji wręczenia odznaki wygłosił członek zarządu Stanisław Kruczek, który podkreślił, że odznaczony ma "długie, piękne, choć przypadające na niezwykle trudne momenty polskiej historii - życie".

"Od wczesnej młodości poświęcał swoje życie sprawom ojczyzny. Dbanie o Polskę, walka z karabinem w ręku, kiedy przyszła potrzeba oraz przekazywanie kolejnym pokoleniom patriotycznych wartości, a także wiedzy o przeszłości ojczyzny - tak można by podsumować 102 lata życia naszego zasłużonego. Swą siłą charakteru, niezłomnością, wiernością zasadom oraz wytrwałością - podpułkownik Stefan Michalczak przez całe życie dawał świadectwo wielkiego oddania sprawom ojczyzny" - czytał Kruczek.

Ppłk Stefan Michalczak ps. "Brzoza" i "Jodła" - żołnierz ZWZ-AK, urodził się 24 lutego 1921 r., a gdy wybuchła wojna miał zaledwie 18 lat. W okresie okupacji niemieckiej został zaprzysiężony do Armii Krajowej, w której był żołnierzem drużyny dywersyjno-sabotażowej działającej w strukturach Podobwodu Iłża, Inspektoratu Starachowice. Po wojnie był inwigilowany i przesłuchiwany przez UB. Ppłk Michalczak od 1992 r. pracuje społecznie w Światowym Związku Żołnierzy AK w Rzeszowie.

W swoim przemówieniu ppłk Michalczak dziękował za wyróżnienie. Dodał, że chciałby, aby dzisiejsza młodzież pamiętała o tym, co doświadczyło jego pokolenie.

"Dzisiaj jestem tutaj i dałbym wiele, by dzisiejsza młodzież pamiętała o tym, co przeszło nasze pokolenie. Te wartości, którymi się kierowałem można z powodzeniem przekuć w narzędzia, które pozwolą lepiej radzić sobie w dzisiejszej rzeczywistości - dzielność, odwaga, bezkompromisowość, patriotyzm, miłość do ojczyzny i kierowanie się Ewangelią" - powiedział Michalczak.

Radni przyjęli również stanowisko, w którym wyrażają sprzeciw planom zamknięcia browaru w Leżajsku przez Grupę Żywiec.

"To likwidacja ponad 100 miejsc pracy, a tym samym brak zatrudnienia dla kolejnych około 400 osób w firmach kooperujących. W wyniku niespodziewanej decyzji, w obecnie tak trudnych czasach, zostaną pozbawieni zarówno środków do życia, jak i poczucia stabilizacji, spokoju oraz godności" - napisali radni w stanowisku.

Radni zaapelowali do właścicieli browaru o rozważenie alternatywnych rozwiązań dotyczących przyszłości zakładu. "Jednym z nich może być jego przekształcenie w browar specjalizujący się w produkcji lokalnych wyrobów. Utrzymanie zatrudnienia umożliwi uspokojenie sytuacji społecznej, a także będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie regionalnej gospodarki" - stwierdzili radni.

W dyskusji radni ze wszystkich klubów byli zgodni, że browar w Leżajsku powinien nadal funkcjonować i konieczne są rozmowy z dotychczasowym właścicielem, żeby uratować w tym miejscu produkcję piwa.

W sesji uczestniczyli również m.in. mieszkańcy Leska, którzy sprzeciwiają się budowie obwodnicy tego miasta. Wicemarszałek woj. podkarpackiego Piotr Pilch zapowiedział, że decyzja co do ostatecznego kształtu przebiegu trasy zostanie podjęta po zapoznaniu się z argumentami wszystkich stron zainteresowanych powstaniem drogi.

