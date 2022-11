Podkarpackie: Spółka CPK wybrała wariant linii Rzeszów-Łętownia

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała wariant inwestorski dla linii Łętownia-Rzeszów. Po wybudowaniu tego odcinka podróż koleją ze stolicy Podkarpacia do Warszawy ma się skrócić z obecnych ok. 5 godzin do nieco ponad 2 godzin.

We wtorek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie został zaprezentowany wariant ponad 40-kilometrowego przebiegu tzw. szprychy nr 6 z Rzeszowa do Łętowni.

Obecny na prezentacji wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała mówił, że wybór wariantu to kolejny ważny etap w powstaniu tej inwestycji, która będzie częścią CPK. Podkreślił, że wybrany wariant to optymalny przebieg nowej trasy, który przynosi najwięcej korzyści. Horała zwrócił uwagę, że dotychczasowe połączenia kolejowe z Rzeszowa z Warszawą pozostawiają dużo do życzenia. Jak zauważył, trasa prowadzi przez Kraków, a podróż trwa ok. 5 godzin.

"Wystarczy rzut oka na mapę, żeby zobaczyć, że trasa przez Kraków nie jest najbardziej intuicyjna, najprostsza i najszybsza. Dzięki programowi CPK czas podróży diametralnie się skróci do 2 godzin i 15 minut, czyli o ponad połowę w stosunku do tego, co jest obecnie" - wskazał.

Wiceminister podkreślił, że przy wyborze wariantu inwestorskiego przeprowadzono szereg konsultacji i rozmów z mieszkańcami i samorządowcami. Takich spotkań i konsultacji, też branżowych, było 76.

Pełnomocnik rządu ds. CPK zapewnił, że wybierane są zawsze warianty przebiegu inwestycji, które "będą stosunkowo najbardziej społecznie akceptowane". Jak mówił, nieprawdą są pojawiąjące się w mediach informacje, że przy wyborze wariantów połączeń z CPK burzone są całe wsie. "To jest tylko granie na ludzkich emocjach i są to po prostu kłamstwa" - dodał.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart mówiła, że budowa szprychy jest bardzo ważnym wydarzeniem dla regionu. "Z punktu widzenia naszego regionu komunikacja ma ogromne znaczenie. To gwarancja rozwoju gospodarczego, co sprawia, że województwo jest atrakcyjne dla inwestorów. To także nowe miejsca pracy" - wymieniła wojewoda.

Wybrany wariant (W2) jest położony najdalej na wschód ze wszystkich przebiegów. Mija po wschodniej stronie Sokołów Małopolski, następnie biegnie po tej samej stronie wzdłuż drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, włączając się w linię nr 91 na terenie gminy Krasne. Jego istotnym elementem jest też linia nr 632, która przebiega równolegle do drogi startowej lotniska w Jasionce. Dalej włącza się w linię kolejową nr 58 w sąsiedztwie przecięcia z rzeką Wisłok.

Wzdłuż szprychy spółka CPK zaplanowała siedem nowych przystanków pasażerskich: Łowisko, Wólka Sokołowska, Sokołów Małopolski, Nienadówka Górna, Stobierna, Łukawiec Dolny i Łąka, a także dobudowę peronów na przystankach kolejowych Rzeszów Załęże i Rzeszów Wschód. Dodatkowo spółka przewiduje przystanek kolejowy Rzeszów-Jasionka MPL w bezpośrednim sąsiedztwie terminala portu lotniczego.

Na początku 2023 r. wariant inwestorski - wraz z dwoma przebiegami alternatywnymi - spółka CPK włączy do wniosku o decyzję środowiskową, który złoży do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Uzyskanie decyzji środowiskowej to będzie ważny etap poprzedzający wniosek o decyzję lokalizacyjną i pozwolenia na budowę. Jak wynika z aktualnych harmonogramów, linia Łętownia - Rzeszów ma zostać wybudowana do końca 2030 r.

Na planowanej linii kolejowej pociągi pasażerskie mają poruszać się z prędkością do 200 km/h, z możliwością podniesienia prędkości do 250 km/h w przyszłości.

Spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 tys. km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. Łącznie prace przygotowawcze STEŚ trwają już na 1300 km.

W czerwcu ogłoszono wariant inwestorski dla odcinka Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią, a w sierpniu na odcinku Łódź - Wrocław. Trasa do Rzeszowa to trzeci odcinek, dla którego spółka CPK ma wariant inwestorski.

