Podkarpackie: Szpital w Przemyślu zakończył inwestycje warte niemal 13 mln zł

Modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii – m.in. ta inwestycja została w ostatnim czasie zrealizowana w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu na Podkarpaciu. Wartość poniesionych w sumie nakładów inwestycyjnych wyniosła blisko 13 mln zł.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy szpitala Paweł Bugira, oddział anestezjologii i intensywnej terapii przeszedł gruntowną modernizację. "Remont polegał między innymi na przebudowie pomieszczeń, wykonaniu wentylacji mechanicznej, instalacji gazów medycznych oraz wykonaniu instalacji elektrycznych" - dodał.

Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 3,2 mln zł.

Rzecznik zaznaczył, że dzięki dotacji z podkarpackiego urzędu marszałkowskiego kupiono również nowoczesny sprzęt. Wśród nich jest m.in. 11 kardiomonitorów, 6 respiratorów stacjonarnych, respirator transportowy, 4 łóżka do intensywnej terapii, a także defibrylator, aparat RTG, aparat USG czy wózki reanimacyjne i anestezjologiczne.

"Dzięki temu sprzętowi poprawi się standard leczenia, zwiększy się również komfort pracy personelu" - podkreślił Bugira.

Wśród kolejnych inwestycji, jakie zakończyły się w przemyskim szpitalu, jest też zakup dla zakładu diagnostyki obrazowej m.in. tomografu komputerowego. Do tej pory szpital miał jeden tomograf obsługujący cały powiat przemyski i miasto Przemyśl, a także przyległe powiaty.

Zakup podyktowany był tym, że szpital przyjmuje pacjentów zarażonych koronawirusem, którzy mogą wymagać badania tomografii komputerowej.

"Wstrzymanie pracy tomografu komputerowego na czas dezynfekcji po badaniu pacjenta covidowego wydłużał postawienie diagnozy dla innych pacjentów. Dzięki nowemu tomografowi badania będą mogły się odbywać na bieżąco" - powiedział.

Szpital wykonuje ok. 50 badań tomografii komputerowej dziennie. Koszt zakupu tomografu wraz z wyposażeniem i pracami budowlanymi wyniósł ponad 2,1 mln zł.

Do zakładu diagnostyki obrazowej kupiono także nowy rezonans magnetyczny do badania całego ciała. Ten sprzęt kosztował niemal 6 mln zł. Do tej pory szpital dzierżawił mobilny rezonans magnetyczny.

Wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych w ostatnich miesiącach w przemyskim szpitalu wyniosła prawie 13 mln zł.