Podkarpackie: Tarcza maszyny TBM jest na miejscu budowy w Babicy

Ważąca 220 ton tarcza skrawająca maszyny TBM, która wydrąży tunel na budowanym odcinku szlaku Via Carpatia, dotarła we wtorek na plac budowy, czyli do Babicy na Podkarpaciu. Drążenie tunelu o długości ponad 2,2 km ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku.

Na konferencji prasowej w Babicy wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że transport tarczy TBM, która będzie wiercić tunel wzdłuż Via Carpatia, "to ogromne logistyczne przedsięwzięcie", które zostało zakończone sukcesem. Jak dodał, to dopiero część tarczy, a kolejne elementy będą transportowane już niedługo.

Zaznaczył, że to logistyczne przedsięwzięcie było organizowane od miesięcy. Jak podał, waga wszystkich urządzeń, które dotarły do Babicy wynosi ok. 500 ton.

Weber podkreślił, że za czasów obecnego rządu powstało już kilka tuneli - m.in. w Warszawie pod Ursynowem czy wzdłuż drogi ekspresowej S7 na Zakopiance. "Te inwestycje są możliwe dzięki temu, że podejmujemy bardzo odważne decyzje o tego typu budowlach" - mówił.

Transport największych elementów maszyny TBM, która wydrąży tunel w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica, trwał kilkanaście dni. Rozpoczął się w Opolu, gdzie dotarł drogą wodną ze Szczecina. Maszyna trafiła do Polski z Hiszpanii.

Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Tarcza będzie zasilana prądem, który wystarczyłby na zasilenie 25-tysięcznego miasteczka. Maszyna będzie wiercić dziennie ok. 10 m tunelu.

Rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił konkurs na nazwę dla maszyny. Do finału przeszło sześć nadesłanych propozycji: Bieszczadka, Duża Mi, Karpatka, Nela, Podkarpatka, ViaKarpatka; można na nie głosować przez internet. Nazwę poznamy 21 grudnia br.

Fragment S19 realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu, powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl