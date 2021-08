Podkarpackie: Trwa budowa drogi ekspresowej S19

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie oddanych pięć z sześciu podkarpackich odcinków drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego w stronę Lublina. Jak podkreślają wykonawcy, wszystko będzie zależeć od pogody.

Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19, która będzie częścią szlaku Via Carpatia, od Sokołowa Małopolskiego w stronę Lublina została podzielona na sześć odcinków: Lasy Janowskie-Zdziary,długość ok. 9,3 km; Zdziary-Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km; Rudnik nad Sanem-Nisko Południe, długość ok. 6 km; Nisko Południe-Podgórze, długość ok. 11,5 km; Podgórze-Kamień, długość ok. 10,5 km; Kamień-Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 8 km.

We wtorek dziennikarze mogli zobaczyć postęp prac na trzech odcinkach - od Niska Południe do Sokołowa Małopolskiego.

Jak powiedział mediom kierownik budowy odcinka Nisko Południe-Podgórze Marcin Tymura z firmy Mostostal, ogólne zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 80 proc. "Prace wyprzedzają zakładany harmonogram. Termin oddania mamy na kwiecień przyszłego roku, ale jeżeli warunki pogodowe pozwolą to jest szansa, że być może jeszcze w tym roku kierowcy będą mogli korzystać z tego odcinka" - zaznaczył Tymura.

Na tym odcinku są wybudowane już wszystkie obiekty inżynierskie, w tym wiadukty, przejścia dla zwierząt dużych i średnich, a także przepusty. Na obiektach mostowych trwają prace wykończeniowe.

Jak zaznaczył Tymura, w ramach kontraktu firma wybudowała też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Jeżowe i MOP Podgórze. "Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe budynków sanitariatów" - dodał.

Kolejny odcinek, który mogli zobaczyć dziennikarze to ponad 10-kilometrowy fragment Podgórze-Kamień, który buduje firma Budimex.

Jak powiedział dyr. kontraktu Piotr Szafarowicz z Budimeksu, trasa główna została już ukończona. "Trwa montaż m.in. barier energochłonnych, słupów oświetleniowych, wciąż budowane są drogi dojazdowe. Termin oddania inwestycji mamy na koniec września br. i go dotrzymamy" - zapewnił.

W ramach budowy tego odcinka powstało w sumie 19 obiektów inżynieryjnych, powstały też dwa węzły drogowe Jeżowe i Nowa Sarzyna.

Budimex buduje również kolejny odcinek S19 Kamień-Sokołów Małopolski, który ma niemal 8 km długości. Jak powiedział dziennikarzom Dominik Madej z Budimeksu, prace wyprzedzają zakładany harmonogram; zaawansowanie prac wynosi 71 proc.

"Termin zakończenia inwestycji mamy wyznaczony na kwiecień przyszłego roku więc nie jest zagrożony. Dokładamy jednak starań, aby trasę główną można było oddać wcześniej do eksploatacji. Czy będzie to koniec roku - trudno powiedzieć, wszystko zależy od warunków pogodowych" - podkreślił Madej.

Na tym odcinku praktycznie roboty ziemne zostały już wykonane, trwają prace wykończeniowe i bitumiczne.

Jak podał Madej, do tej pory wykonano ponad 720 tys. m sześc. wykopów i ponad 280 tys. m sześc. nasypów drogowych. Ułożone zostało ponad 200 tys. mkw podbudowy pomocniczej, 130 tys. mkw podbudowy zasadniczej i 130 tys. mkw podbudowy z betonu asfaltowego. Każdego dnia na budowie odcinka pracuje ok. 200 pracowników.

W ramach tego odcinka powstaną też dwa MOP-y, na których trwają prace przy budowie konstrukcji budynków sanitariatów oraz roboty zewnętrzne. Oprócz MOP-ów na tym odcinku powstaną również dwa węzły.

Wykonawca buduje w ramach kontraktu również Obwód Utrzymania Drogowego - powstała już konstrukcja budynku warsztatowo-garażowego oraz biurowo-socjalnego.

Jak podkreśliła w rozmowie z PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, plany zakładają, że na sześć budowanych odcinków S19 od Sokołowa Młp. w stronę woj. lubelskiego pięć będzie udostępnionych jeszcze w tym roku.

Problem może być na odcinki Zdziary-Rudnik nad Sanem, gdzie jest budowany most nad Sanem. Obiekt powstaje metodą nawisową. Przęsło nurtowe budowane tą metodą jest pod względem długości trzecim w Polsce.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory oddano do ruchu ponad 30 km, ponad 64 km jest w realizacji, a ok. 74 w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia. Trasa ta ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl