Podkarpackie: Trwają badania archeologiczne na odcinku S19 Krosno-Miejsce Piastowe

Na budowanym na Podkarpaciu odcinku drogi ekspresowej S19 - między węzłami Krosno a Miejsce Piastowe - trwają ratownicze badania archeologiczne. Do tej pory przebadano ok. 70 arów. Badania są prowadzone na zlecenie GDDKiA.

Jak powiedziała PAP we wtorek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, badania archeologiczne stanowią integralną część prac związanych z inwestycjami drogowymi. "Często prowadzą do odkrycia śladów przeszłości, sięgających setek, a nawet tysięcy lat wstecz" - dodała.

Aktualnie badania archeologiczne trwają w regionie m.in. na odcinku drogi ekspresowej S19 Krosno-Miejsce Piastowe.

Jak podała Rarus, archeolodzy wskazali na tym odcinku trzy stanowiska. Dwa zlokalizowane były w Targowiskach, jedno o powierzchni 42,2 ara i drugie 18,9 ara. Na tych stanowiskach prace już się zakończyły. "Trzecie stanowisko archeologiczne, które jest obecnie eksplorowane, jest jednocześnie największym. Znajduje się w Miejscu Piastowym, a jego powierzchnia to 335,52 ara" - powiedziała.

W trakcie dotychczasowych prac archeolodzy przebadany został w sumie obszar ok. 70 arów. "Archeolodzy odkryli wyraźnie rysujące się w terenie obiekty osadowe, które datowane są wstępnie na okres wpływów rzymskich. Pozyskali także liczny materiał zabytkowy - ceramiczny" - zaznaczyła.

W ocenie rzeczniczki rzeszowskiego oddziału GDDKiA, prowadzone obecnie badania archeologiczne na odcinku S19 Krosno-Miejsce Piastowe nie wypłyną na termin realizacji inwestycji.

Rarus wyjaśniła, że konieczność prowadzenia badań archeologicznych w ramach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych wynika z przepisów obowiązującego prawa krajowego oraz unijnego. "Badania zlecane są na podstawie decyzji właściwych terytorialnie wojewódzkich konserwatorów zabytków. Działania GDDKiA w zakresie archeologii wspiera Narodowy Instytut Dziedzictwa" - dodała.

System realizacji badań archeologicznych na inwestycjach GDDKiA opiera się na podziale na badania: rozpoznawcze (powierzchniowe i sondażowe), wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne nad robotami ziemnymi prowadzone w trakcie prac budowlanych.

Ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe kosztować będzie ponad 365 mln zł. Trasa, która będzie częścią szlaku Via Carpatia, ma być gotowa w III kwartale 2025 r. Odcinek ten przebiega przez tereny płaskie, wykorzystywane w dużej mierze rolniczo.

Wykonawcą odcinka jest konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones.

Droga ekspresowa S19 to element łączącego Europę Północną i Południową międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który prowadzić będzie od Litwy do Grecji. W Polsce trasa ta będzie miała ok. 700 km długości i połączy m.in. miejscowości: Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Oprócz S19 w jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61 i S16.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Obecnie kierowcy korzystają w regionie z niemal 82 km tej trasy. Prawie 73 km jest w realizacji, a ponad 11,6 km w przygotowaniu.

