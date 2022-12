Podkarpackie: Utrudnienia na drogach związane z konwojem maszyny TBM

W nocy z niedzieli na poniedziałek kierowcy poruszający się na Podkarpaciu drogą ekspresową S19 i autostradą A4 muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. Związane one będą z konwojem maszyny TBM, która w przyszłym roku rozpocznie drążenie tunelu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów–Babica.

Drugi konwój przewozi napęd główny maszyny TBM oraz elementy jej obudowy. Ciężar tego elementu to 240 ton.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, konwój wyruszy w niedzielę o godz. 22 z MOP Kamień i będzie poruszał się drogą ekspresową S19.

"Następnie, na węźle Rzeszów Wschód, konwój zjedzie na autostradę A4 w kierunku Krakowa. Do węzła Rzeszów Zachód będzie poruszał się A4, jadąc pod prąd. Na węźle Rzeszów Zachód transport wjedzie na drogę ekspresową S19, którą dotrze do węzła Rzeszów Południe, gdzie zaplanowano postój do poniedziałku w nocy" - zaznaczyła rzeczniczka.

Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w czasie przejazdu konwoju. Pomiędzy MOP Kamień a węzłem Jasionka droga ekspresowa S19 od węzła Łowisko do węzła Jasionka zostanie zamknięta dla ruchu. Pojazdy jadące na kierunku Lublin - Rzeszów zostaną przekierowane na drogę wojewódzką nr 878.

Dodatkowo, jak podała Rarus, droga ekspresowa S19 dla kierunku Rzeszów - Lublin zostanie zamknięta od węzła Jasionka do węzła Sokołów Małopolski Północ. "Po przejeździe konwoju przez węzeł Jasionka, ruch dla obu kierunków zostanie przywrócony" - podkreśliła.

Na wszystkich wjazdach na S19, na czas przejazdu konwoju, zostaną ustawione patrole informujące o alternatywnej trasie przejazdu.

Rarus zapowiedziała, że ok. godz. 00.30 konwój zjedzie z S19 na węźle Rzeszów Wschód na autostradę A4.

"Wówczas nastąpi czasowe zamknięcie A4 w kierunku Korczowej pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Wschód, gdyż kolumna poruszała się będzie autostradą A4, jadąc jezdnią południową, pod prąd. Na czas zjazdu konwoju na autostradę A4, zamknięta dla ruchu zostanie również łącznica na węźle Rzeszów Wschód dla jadących od Rzeszowa drogą krajową nr 97 w kierunku Krakowa i Korczowej. Utrudnienia te potrwają do godz. 2.30" - podała rzeczniczka.

Po wjeździe konwoju ponownie na S19, ruch na A4 zostanie przywrócony. Całkowicie wstrzymany natomiast zostanie ruch w obu kierunkach na S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. Pojazdy przekierowane zostaną przez miasto Rzeszów i na dk94.

"W momencie, gdy konwój minie węzeł Świlcza, ruch zostanie przywrócony. Zamknięty natomiast zostanie odcinek od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe w kierunku Barwinka. Po dojeździe konwoju do węzła Rzeszów Południe, ruch na całym odcinku S19 będzie odbywał się bez utrudnień" - podkreśliła Rarus.

Prace przy drążeniu tunelu o długości ponad 2,2 km rozpoczną się na Podkarpaciu w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Tarcza będzie zasilana prądem, który wystarczyłby na zasilenie 25-tysięcznego miasteczka. Maszyna będzie wiercić dziennie ok. 10 m tunelu.

Fragment S19 Rzeszów Południe - Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl