Podkarpackie: Via Carpatia w budowie, rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku S19

We wtorek rozpoczęła się budowa 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą (Podkarpackie). Ten fragment międzynarodowej trasy Via Carpatii ma być gotowy w połowie 2025 roku.

"Via Carpatia jest projektem strategicznym. Dlatego, że otworzy komunikacyjnie województwo podkarpackie, lubelskie i podlaskie. Via Carpatia będzie oknem na świat. Nową szansą transportową, gospodarczą, społeczną i turystyczną dla południa województwa podkarpackiego - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, gdy we wtorek oficjalnie rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19.

"Ten projekt to inwestycja w przyszłość i rozwój naszego kraju" - podkreślił wiceminister Weber.

Rafał Weber przypomniał, że z inicjatywą budowy Via Carpatii wystąpił w 2007 roku prezydent Lech Kaczyński. "Zaprosił do Łańcuta na Zamek prezydentów: Słowacji, Węgier, oraz Litwy i otworzył dyskusję na temat potrzeby budowy międzynarodowej trasy, która połączy kraje nadbałtyckie z państwami znad Morza Adriatyckiego, a także południowo-wschodniej części naszego kontynentu" - wspomniał Weber

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodała, że na nową drogę czekają mieszkańcy Miejsca Piastowego i Dukli. "Pozwoli na wyprowadzenie ruchu z miasta i odkorkowanie najczęściej uczęszczanych odcinków" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Budową 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej nr 19 zajmuje się firma Strabag. Dyrektor kontraktu Adam Zarzycki przyznał, że to będzie trudna budowa. "Wchodzimy w góry. Tutaj są tereny osuwiskowe. Stąd za czasów Łukasiewicza wydobywano ropę, są też złoża gazu. W studniach, które pozostały po gospodarstwach dawnych mieszkańców kumuluje się gaz. Jeżeli tego nie zabezpieczymy, może powstać mały wybuch" - powiedział PAP Adam Zarzycki z firmy Strabag.

W ramach inwestycji powstanie 18 kilometrów dróg dojazdowych. Zostaną przebudowane ok. 3 kilometry dróg powiatowych, gminnych i krajowych.

Na trasie głównej powstanie 20 obiektów inżynierskich, w tym trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów i dwa przejścia dla zwierząt .

"Podczas budowy zużyjemy 38 tys. kubików betonu, mamy do ułożenia ponad 150 tys. ton masy, wykonamy 860 tys. metrów sześciennych wykopów i ponad 800 tys. metrów sześciennych nasypów" - wyliczył dyrektor kontraktu

Budowa powinna zakończyć się w lipcu 2025. Będzie kosztować niemal 479 mln zł.