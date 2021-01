Podkarpackie: W 2020 r. lotnisko w Jasionce obsłużyło 70 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej

Ponad 230 tys. pasażerów obsłużył w 2020 roku port lotniczy w podrzeszowskiej Jasionce. To mniej o 70 proc. niż w 2019 r. – poinformował w czwartek prezes portu Adam Hamryszczak.

W ubiegłym roku lotnisko w Jasionce, podobnie jak wszystkie lotniska w Polsce i na całym świecie, dotkliwie odczuło skutki pandemii COVID-19.

"Spadek liczby podróżnych o 70 procent w porównaniu z rekordowym rokiem 2019, to efekt administracyjnych zakazów wykonywania lotów, cięć w siatkach połączeń i ogólnego spadku popytu na podróże lotnicze" - wyjaśnił prezes podrzeszowskiego portu.

Hamryszczak zaznaczył, że mimo niesprzyjającej koniunktury lotnisko w Jasionce pozyskało nowego niskokosztowego przewoźnika - linie Wizz Air, który uruchomił połączenie z holenderskim Eindhoven.Jak wynika z danych w 2020 r. kierunkiem najczęściej wybieranym przez pasażerów korzystających z lotniska w Jasionce była trasa Warszawa-Jasionka, na której podróżowało blisko 70 tys. osób. Nowością w ofercie lotów krajowych były bezpośrednie loty do Gdańska i Szczecina. Wśród kierunków zagranicznych największą popularnością cieszyły się loty do stolicy Wielkiej Brytanii, obsługiwane przez linie Ryanair. Na pokładach Boeingów 737-800 na trasie z Jasionki na lotnisko Stansted poleciało blisko 40 tys. osób, zaś do podlondyńskiego Luton prawie 20 tys. Łącznie na wszystkich kierunkach Ryanair przewiózł blisko 140 tys. pasażerów.

Zdaniem Hamryszczaka, ubiegły rok był najtrudniejszym w historii branży lotniczej. "Czas pandemii to czas głębokich zmian na rynku, które chcemy wykorzystać" - przekonuje szef podrzeszowskiego lotniska. Zastrzega przy tym, że pierwszy kwartał 2021 r. będzie równie trudny dla lotniska, jak poprzednie miesiące. Powodem są wciąż obowiązujące ograniczenia w komunikacji związane z pandemią.

"Liczymy, że ten negatywny trend odwróci się wraz z początkiem sezonu letniego, dlatego prowadzimy intensywne rozmowy z przewoźnikami. Przygotowujemy się też do realizacji inwestycji niezbędnych dla dalszego rozwoju lotniska" - powiedział Hamryszczak.