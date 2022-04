Podkarpackie: W Bezmiechowej powstanie obserwatorium kosmiczne

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) uruchomi ośrodku szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej (PRz) w Bezmiechowej obserwatorium kosmiczne. Głównym celem obserwatorium będzie wyszukiwanie i śledzenie na niebie sztucznych satelitów Ziemi.

W czwartek w Rzeszowie podpisane zostało porozumienie w sprawie budowy obserwatorium.

Jak powiedział w czasie uroczystości rektor PRz Piotr Koszelnik, podpisanie dokumentu jest dla uczelni niezwykle ważne.

"Jesteśmy postrzegani jako uczelnia ukierunkowana na rozwój w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. To obszary priorytetowe dla województwa podkarpackiego, to inteligentne specjalizacje regionu. Wierzę, że nasze zasoby i potencjał w ramach tej współpracy zostaną w pełni wykorzystane. Kluczowym elementem tej współpracy będzie aparatura do obserwacji kosmosu umieszczona na terenie naszego ośrodka w Bezmiechowej" - dodał.

W ocenie rektora, Bieszczady to optymalne miejsce, jeśli chodzi o obserwacje kosmiczne.

Podpisane porozumienie zakładała, że POLSA zapewni przeprowadzenie prac budowlanych oraz instalację, obsługę i utrzymanie infrastruktury przeznaczonej do obserwacji przestrzeni kosmicznej.

Prezes POLSA Grzegorz Wrochna podkreślił w Rzeszowie, że dzisiaj kosmos to przede wszystkim nowa, rozwijająca się bardzo dynamicznie gałąź gospodarki. Dodał, że technologie kosmiczne wykorzystuje się już m.in. w rolnictwie, leśnictwie i planowaniu przestrzennym.

"W tym celu wystrzeliwanych jest coraz więcej satelitów, dlatego musimy monitorować ruch kosmiczny, żeby się satelity nie zderzały, albo nie wchodziły w ziemską atmosferę. Już mówi się o kontroli ruchu kosmicznego tak, jak dzisiaj mamy kontrolę ruchu lotniczego" - dodał.

Wrochna podkreślił, że z teleskopu w Bezmiechowej będą mogli korzystać studenci do m.in. obserwacji satelitarnej czy astronomicznej.

Zdaniem prezesa POLSA, porozumienie otwiera również możliwość do szerszego kształcenia studentów dla potrzeb przemysłu kosmicznego.

W ocenie prezesa POLSA, nawiązanie współpracy z Politechniką Rzeszowską umożliwi wymianę doświadczeń, kompetencji w zakresie zaawansowanych systemów automatyki, np. konstrukcji obserwatoriów robotycznych.

Wrochna zapowiedział, że obserwatorium powinno powstać w ciągu kilku miesięcy. W pierwszej fazie powstanie jedna kopuła, w której umieszczony zostanie teleskop, który jest już gotowy. Dodał, że w Bezmiechowej w ośrodku PRz jest w sumie miejsce dla czterech kopuł. "Być może w przyszłości pojawią się tam kolejne teleskopy" - mówił.

W ocenie Wrochny ważniejszym aspektem niż sama budowla jest to, że do prac przy obserwacji kosmosu zaangażowana zostanie uczelnia i jej studenci. "To nie będzie jakaś duża inwestycja infrastrukturalna, bazujemy na budynkach, które już istnieją w Bezmiechowej. Teraz musimy podciągnąć prąd, internet i umieścić tam teleskop. Cała obsługa urządzenia będzie zdalna, z wyjątkiem prac remontowych czy ulepszeń" - powiedział prezes POLSA.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli również wojewoda podkarpacka Ewa Leniart i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

