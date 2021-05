Podkarpackie: W Bieszczadach wyremontowane będą trzy mosty

Jeszcze w tym roku na podkarpackich drogach wojewódzkich w Bieszczadach wyremontowane zostaną trzy mosty. To efekt porozumienia zawartego w środę pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego a nadleśnictwami, na terenie których znajdują się te obiekty.

Jedną z inwestycji objętych podpisaną umową jest modernizacja mostu przez San w miejscowości Huzele, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko-Cisna. Modernizacja mostu będzie kontynuacją ubiegłorocznego remontu, w ramach którego zostały wymienione wszystkie kable sprężające w dźwigarach, co pozwoliło na przywrócenie nośności do 30 ton.

W tym roku planowane jest wykonanie pozostałych prac, w tym m.in.: zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów kratownicowych, a także remont płyty pomostu i podpór oraz wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach.

Wartość robót to ponad 3,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Nadleśnictwa Lesko wyniesie 100 tys. zł. Wykonawcą będzie firma INTOP Tarnobrzeg, a termin realizacji zadnia to październik 2021 roku.

Kolejnym obiektem, który zostanie zmodernizowany w ramach umowy, jest most przez potok Żukra, który też jest częścią drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko-Cisna. Zadanie będzie realizowane w systemie "zaprojektuj - wybuduj". Most jest w złym stanie technicznym, dlatego ograniczona została na nim nośność do 15 ton.

Remont przeprawy ma pozwolić na przywrócenie nośności mostu do 30 ton. Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 820 tys. zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych sięgnie 100 tys. zł. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST; prace mają się zakończyć w październiku br.

Trzecim mostem, który zostanie wyremontowany, jest przeprawa w miejscowości Jabłonki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893. Tam, w miejsce starej przeprawy, zostanie wybudowany nowy most wraz z rozbudową dojazdów.

Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała ta inwestycja, trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy. Termin realizacji zadania to listopad br. Wartość dofinansowania z Nadleśnictwa Baligród wyniesie 100 tys. zł.

Jak podkreślił podczas uroczystości wicemarszałek woj. podkarpackiego Piotr Pilch, modernizacje tych mostów to dobre i ważne inwestycje. "Te inwestycje są istotne, bo w samorządzie województwa postawiliśmy sobie taki cel, żeby zaniedbane drogi w Bieszczadach naprawić, żeby naprawić małą i dużą pętlę bieszczadzką i udrożnić dojazd do Bieszczad. Z powodzeniem realizujemy wszystkie te wielomilionowe inwestycje" - dodał.

Pilch podziękował Lasom Państwowym za partycypację w kosztach tych inwestycji. "Ważne jest to, aby Bieszczady otworzyć szerzej dla turystów. Mamy dużo ambitnych planów, wśród których znajduje się chociażby uruchomienie trasy rowerowej Green Velo w Bieszczadach" - zapowiedział wicemarszałek.

Do tej pory w regionie dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych odnowiono 27 obiektów.

