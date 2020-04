Podkarpackie: W Dębicy trwa budowa bloków w ramach programu Mieszkanie Plus

Do końca lipca br. zostaną wykonane konstrukcje żelbetonowe w trzech budynkach, które staną w Dębicy na Podkarpaciu w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Na osiedlu powstanie 201 mieszkań.

Inwestycja jest realizowana przez PFR Nieruchomości S.A. Spółka poinformowała, że budowa mieszkań w Dębicy przebiega zgodnie z harmonogramem.

W komunikacie przypomniano, że prace budowlane, za które odpowiada firma Transtolbud-Piekutowski, ruszyły jesienią 2019 roku.

Inwestycja obejmuje trzy trzypiętrowe budynki. W najbardziej zaawansowanym trwa już betonowanie stropu 1. piętra oraz prace żelbetowe na piętrze drugim. W kolejnych budynkach są betonowane stropy 1. piętra. Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, a jej zakończenie jest planowane na III kwartał 2021 roku.

Niespełna 1,5 hektarowa działka, przy ul. Ratuszowej, na której trwa budowa, została przekazana przez miejscowy magistrat. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła i przedszkole. Z kolei w promieniu 700 metrów są m.in. przychodnia, apteka, poczta, a także park miejski, aquapark, dworzec autobusowy i stacja kolejowa.

Trzypiętrowe budynki pomieszczą mieszkania od jedno- do czteropokojowych, których średni metraż wyniesie około 50 mkw. Wszystkie lokale zostaną wykończone w standardzie "pod klucz" czyli będą gotowe do zamieszkania.

Mieszkanie Plus to program zakładający budowę na zasadach rynkowych dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, także z możliwością zawarcia umów najmu z dojściem do własności.