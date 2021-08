Podkarpackie: W elektrociepłowni w Rzeszowie powstanie nowa kotłownia na gaz

PGE Energia Ciepła podpisała umowę z Polimex Mostostal na budowę nowej kotłowni gazowej w rzeszowskiej elektrociepłowni. Inwestycja ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 r.

Jak poinformowała w komunikacie PGE Energia Ciepła, do zadań wykonawcy należeć będzie, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej, także jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny.

Obecnie w rzeszowskiej elektrociepłowni w 80 proc. paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest gaz ziemny, a 14 proc. udaje się odzyskać z przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Jedynie 6 proc. energii produkowanej jest z węgla kamiennego. Po oddaniu do użytku kotłowni gazowej planowane jest całkowite odejście od wykorzystywania węgla jako paliwa.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes PGE Energii Ciepła Przemysław Kołodziejak, budowa nowej kotłowni gazowej w Rzeszowie to bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła.

"Miks energetyczny Polski ulega zmianie. To właśnie źródła gazowe stają się realną opcją zastąpienia bloków węglowych. Kotłownia gazowa w rzeszowskiej elektrociepłowni zagwarantuje produkcję ciepła i energii elektrycznej w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska" - dodał.

Z kolei dyr. Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie Paweł Majewski zaznaczył, że inwestycja jest bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju elektrociepłowni.

"Zastosowanie nowoczesnej technologii, wysokosprawnych urządzeń oraz niskoemisyjnego paliwa w kotłowni gazowej, pozwoli na produkcję ciepła w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska" - stwierdził.

Kotłownia gazowa będzie składać się z 6-ciu identycznych kotłów o mocy minimum 31 MWt każdy, które będą wyposażone w niskoemisyjne palniki gazowe. Kotły wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostaną zabudowane w sposób stacjonarny, w nowym budynku kotłowni gazowej na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni.

Całkowita moc cieplna kotłowni gazowej wyniesie min. 186 MWt. Nowa kotłownia zastąpi obecnie funkcjonujące cztery kotły węglowe WR - 25 (rusztowe) oraz dwa WP - 120 (pyłowe).

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni i sieci ciepłownicze o długości ponad 672 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się m.in. Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Szczecin i Kielce.

