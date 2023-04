Podkarpackie: W gminie Jeżowe powstanie nowa ścieżka pieszo-rowerowa

Rozpoczyna się budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Jeżowe-Kameralne, wzdłuż drogi wojewódzkiej 861. Inwestycja pochłonie prawie 2 mln zł.

W poniedziałek wbito pierwszą łopatę na budowie ścieżki pieszo-rowerowej. Wójt gminy Marek Stępak powiedział, że mieszkańcy czekali na tę inwestycję wiele lat. "Mamy tutaj (na drodze wojewódzkiej 861 - PAP) duże natężenie ruchu; jeździ dużo samochodów ciężarowych, a jednocześnie jest wąskie pobocze. To stanowi poważne zagrożenie dla pieszych" - powiedział PAP Stępak.

To będzie ścieżka asfaltowa o szerokości 2 metrów i długości 862 metrów. Jak powiedział Krzysztof Piela, właściciel firmy Feramenta, z którą gmina podpisała umowę, prace powinny rozpocząć się w drugim tygodniu kwietnia. "Czekamy jeszcze na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu i zaczynamy. Mamy sześć miesięcy na wykonanie zadania, ale zakładam, że skończymy wcześniej, jeszcze w wakacje" - powiedział PAP Krzysztof Piela.

Budowa ścieżki ma kosztować prawie 2 mln zł. Blisko 1 mln zł pochodzi z budżetu gminy, a drugie tyle - z Funduszu Inwestycji Lokalnych; samorząd województwa przekazał 100 tysięcy złotych.

Obecny podczas rozpoczęcia inwestycji wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że Ministerstwo Infrastruktury od lat inwestuje w poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. "Podjęliśmy szereg działań zarówno inwestycyjnych, jak i prawnych, ale też wzmacniania świadomości społecznej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - mówił.

"Jeżeli porównamy ostatni rok przed pandemiczny 2019 do roku 2022, to mamy do czynienia z wyraźnym spadkiem liczby ofiar wypadków drogowych. Dużo lepsze są statystyki jeżeli chodzi o same wypadki drogowe, jest też dużo mniej osób rannych. To o 35 proc. mniej, gdy porównamy rok 2019 do 2022 roku" - powiedział wiceminister Weber.

