Podkarpackie: W Krośnie powstanie nowy blok energetyczny

Ponad 135 mln zł kosztować ma budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Inwestycja, której budowa się rozpoczęła, powstanie w Krośnie - poinformował prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Janusz Fic.

Blok na zlecenie samorządu Krosna oraz Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (KHK) wykona konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Energies. Inwestycja ma być gotowa do użytku we wrześniu 2024 r.

Instalacja ma służyć do termicznego przetwarzania pozostałości z sortowania odpadów oraz do produkcji w skojarzeniu energii cieplnej (moc 6,4 MW) i energii elektrycznej (1,6 MW) na bazie tego paliwa. Rocznie w bloku energetycznym ma być spalanych ok. 22 tys. ton pozostałości z sortowania odpadów.

Zdaniem prezydenta Krosna Piotra Przytockiego, inwestycja rozwiąże problem zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

"Dzięki tej inwestycji powstanie kompleksowy system zagospodarowania odpadów dla Krosna i 27 współpracujących z nami gmin. Z pozytywnych efektów całego programu inwestycyjnego, realizowanego przez krośnieńską spółkę, będą korzystać nie tylko mieszkańcy Krosna, ale też blisko 300 tys. mieszkańców gmin, które przystąpiły do tego projektu" - dodał Przytocki.

Inwestycja ma poprawić efektywność pracy krośnieńskiej elektrociepłowni, w której ok. 80 proc. energii cieplnej będzie produkowane w procesach kogeneracyjnych.

Jak podkreślił prezes KHK, budowa bloku opalanego odpadami pozwoli zminimalizować, a docelowo nawet odejść od użycia węgla w Elektrociepłowni Krosno.

Według szacunków, po uruchomieniu bloku energetycznego w 2024 r. ponad 50 proc. ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym będzie pochodzić z energetycznego odzysku pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, a pozostała część - z biomasy.

Budowa bloku energetycznego realizowana jest w ramach projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego - II etap". Na jego realizację Krośnieński Holding Komunalny otrzymał w ub. roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości niemal 112 mln zł, z czego 50 mln zł w formie dotacji, a 61,7 mln zł - niskooprocentowanej pożyczki. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 135 mln zł.

