Podkarpackie: W Krośnie wybudowany został nowy zbiornik na wodę

3,6 mln zł kosztowała budowa nowego zbiornika wyrównawczo-retencyjnego w Krośnie (Podkarpackie). Zbiornik ma pojemność 2 tys. m sześc. i to trzeci zbiornik do gromadzenia uzdatnionej wody. Inwestycję zrealizował MPGK-Krośnieński Holding Komunalny.

Jak poinformował prezes holdingu Janusz Fic, nowy zbiornik zwiększa bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców Krosna oraz optymalizuje pracę całej sieci wodociągowej, obsługiwanej przez spółkę. "Zbiornik pełni funkcję swoistego magazynu wody" - dodał.

Nowy zbiornik powstał w sąsiedztwie dwóch istniejących już zbiorników wyrównawczych wody, o pojemności 1400 m sześc. każdy, które wybudowano na początku lat 60-tych XX wieku. Nowy obiekt jest zbiornikiem częściowo naziemnym o konstrukcji żelbetowej i średnicy zewnętrznej 26,3 m, z bezpośrednim podłączeniem do istniejącego systemu wodociągowego.

Jak podkreślił przedstawiciel holdingu, mimo że istniejące dwa zbiorniki wody działają bez zastrzeżeń, to ich wiek oraz ograniczona pojemność w sytuacjach awaryjnych sprawiły, że budowa trzeciego była ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody. Dzięki tej inwestycji możliwości retencyjne zbiorników wynoszą obecnie ok. 5 tys. m sześc., co przy średnim dobowym zużyciu wody dla Krosna zapewnia ponad 12-godzinną rezerwę.

Jak podkreślił Fic, budowa zbiornika jest kolejną inwestycją, po magistrali Rymanów - Iskrzynia, której zadaniem jest zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. "Inwestycja ta to też element wieloletniego planu spółki dotyczącego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021" - przypomniał prezes holdingu.

Wykonawcą robót związanych z budową zbiornika i całej infrastruktury była Inżynieria Rzeszów SA. Wartość całej inwestycji to 3,6 mln zł, przy czym wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiło ponad 2,8 mln zł.

