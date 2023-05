Podkarpackie: W Krośnieńskim Holdingu Komunalnym szkolili się pracownicy z Ukrainy

Krośnieński Holding Komunalny z Krosna na Podkarpaciu udostępnił zaplecze techniczne instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów, aby zewnętrzna firma mogła przeszkolić pracowników z Ukrainy. W Charkowie powstać ma bowiem instalacja do sortowania odpadów, której wyposażenie jest takie samo jak w Krośnie.

Mimo działań wojennych, które od ponad roku toczą się na terenie Ukrainy, w Charkowie kontynuowana jest budowa zakładu do przetwarzania i sortowania odpadów komunalnych. Instalacja ta ma być wyposażona w urządzenia automatycznie sortujące odpady. Dwa takie same separatory optyczne do mechanicznego sortowania odpadów są na wyposażeniu KHK.

Jak podkreślił Mateusz Brzeziński z firmy Tomra Sorting, zakład w Charkowie zakupił separatory kilka lat temu i obecnie, wbrew trudnościom wynikającym z wojny, podejmuje wysiłki mające na celu dokończenie budowy zakładu i jego uruchomienie.

"Ze względu na fakt, że wyjazd pracowników naszej firmy na teren objęty działaniami wojennymi jest wykluczony, poproszono nas o przeprowadzenie szkolenia dotyczącego montażu separatorów poza terytorium Ukrainy. Wybór padł na instalację krośnieńską, ponieważ chcemy w możliwie jak najwierniejszy sposób pokazać pracownikom z Charkowa, w jaki sposób maszyny mają być zamontowane" - dodał przedstawiciel producenta separatorów optycznych.

Delegacja ukraińska, która przyjechała do Krosna, nie ukrywała, że prowadzenie tak dużej inwestycji - w zaistniałej na Ukrainie sytuacji wojennej - jest bardzo trudne.

Jak zaznaczył kierownik kontraktu odpowiedzialny za nadzór technologiczny nad budową Miejskiego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Charkowie Dariusz Sylwestrzak, mieszkańcy tego ukraińskiego miasta i okolicznych miejscowości potrzebują dobrze funkcjonującego zakładu zagospodarowania odpadów.

"Wojna w Ukrainie trwa, ale tam cały czas mieszkają ludzie i oni potrzebują tej instalacji. Musimy zrealizować tę inwestycję do końca. Dziękujemy zarządowi Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, że zgodził się, aby szkolenie ukraińskich pracowników odbyło się na terenie spółki" - dodał.

W szkoleniu zorganizowanym przez producenta separatorów optycznych wzięła udział kilkuosobowa grupa pracowników zakładu zagospodarowania odpadów w Charkowie. Oprócz zwiedzenia Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów poznawali szczegóły dotyczące pracy instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów, a przede wszystkim programowania i obsługi optoseparatorów do selektywnego sortowania odpadów. Instruktaż obejmował także pokaz montażu maszyn, które mają być na wyposażeniu charkowskiego zakładu zagospodarowania odpadów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl