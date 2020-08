Podkarpackie: W lipcu prawie 23 tys. pasażerów na lotnisku w Jasionce

Blisko 23 tysiące pasażerów obsłużył w lipcu br. port lotniczy w podrzeszowskiej Jasionce (Podkarpackie). Był to pierwszy miesiąc od wybuchu pandemii COVID-19, w którym odbywały się regularne loty międzynarodowe.

Jak poinformował PAP prezes spółki zarządzającej lotniskiem Adam Hamryszczak, coraz więcej osób przekonuje się, że dzięki wprowadzonym obostrzeniom sanitarnym podróżowanie samolotem stało się bezpieczne.

"Z dużym zadowoleniem ponownie obserwujemy na terminalu całe rodziny z dziećmi, które chętnie korzystają z naszej oferty. Zdajemy sobie jednak sprawę, że osiągnięcie wyników podobnych do tych, jakie notowaliśmy przed rokiem będzie procesem niezwykle trudnym i długotrwałym" - podkreślił.

Jak zaznaczył Hamryszczak, dużym zainteresowaniem cieszyła się w lipcu oferta lotów wakacyjnych PLL LOT, zarówno nowych na trasach krajowych - do Gdańska i Szczecina - jak i zagranicznych, m.in. do Zadaru, Burgas i Salonik.

"Coraz bardziej wypełniają się też samoloty do Londynu, Manchesteru czy Dublina obsługiwane przez Ryanair. W lipcu Boeingi 737 w barwach tego przewoźnika lądowały w Jasionce przeszło 100 razy" - podał prezes spółki lotniskowej.

Dla porównania w lipcu ubiegłego roku Ryanair oferował przeszło 200 lotów z Jasionki; w pierwszym miesiącu po wznowieniu połączeń zagranicznych dostępna była ponad połowa z nich.

Polskie Linie Lotnicze LOT, które są drugim co do wielkości przewoźnikiem na lotnisku w Jasionce, rozbudowały siatkę połączeń krajowych, a wraz z odmrożeniem lotów zagranicznych wystartowały połączenia do czterech miast. Dzięki temu LOT oferuje na Jasionce już 60 proc. rejsów z lipca 2019. Władze portu wciąż czekają na powrót niemieckiego przewoźnika Lufthansy, te linie zapowiadają wznowienie połączeń do Monachium późną jesienią br.

W obecnej siatce połączeń z lotniska w Jasionce na trasach krajowych można lecieć kilka razy dziennie do Warszawy, dwa razy w tygodniu do Szczecina oraz raz w tygodniu do Gdańska. Na rejsach międzynarodowych można skorzystać z lotów: pięć razy w tygodniu do Londynu, trzy razy w tygodniu do Dublina, a dwa razy tygodniowo do Bristolu, Manchesteru i East Midlands.

Z Jasionki realizowane są również połączenia sezonowe do Zadaru, Barcelony, Salonik i Burgas. Od 22 sierpnia br. rozpoczną się połączenia czarterowe do tureckiej Antalii.