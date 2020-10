Podkarpackie: W listopadzie odbędzie się kosmiczny hackathon

Na początku listopada odbędzie się technologiczny hackathon, którego tematem będzie szeroko rozumiany kosmos. Nagrodą specjalną jest 3-dniowy pobyt w Habitat Lunares – bazie kosmicznej, służącej do symulacji załogowych misji kosmicznych na Księżycu i Marsie.

Konkurs zaplanowany został pierwotnie w dniach 23-25 października br. i miał towarzyszyć Kongresowi 590. Jednak ze względów epidemicznych Spacehack odbędzie się dwa tygodnie później, w dniach 6-8 listopada br.

Organizatorzy wydarzenia są PrimeBit Games i Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) w Rzeszowie. Jak poinformował PAP Wojciech Fiksa z PCI, duża liczba zarejestrowanych osób świadczy o tym, że temat szeroko rozumianego kosmosu jest bardzo interesujący.

"Decyzja o zmianie terminu nie jest dla nas łatwa. Musimy zastosować się do nowych przepisów. Szanując jednak wytyczne musimy działać odpowiedzialnie" - dodał.

Spacehack jest skierowany do ludzi z branży IT, tj. grafików, informatyków, programistów. Zadaniem jest stworzenie innowacyjnego rozwiązania z zakresu kosmonautyki dla tematów w jednej z trzech kategorii: robotyka i sztuczna inteligencja, aplikacje mobilne i webowe oraz gry (VR, symulatory).

"Liczymy, że podczas tej wielkiej burzy mózgów powstaną innowacyjne prototypy, ciekawe aplikacje, interesujące projekty, pomysły na usługi, cenne sugestie, a także rozwiązania konkretnych problemów, gdyż właśnie takie korzyści generują maratony projektowania" - wyjaśnił Fiksa.

Organizatorzy podczas Spacehack zapewniają uczestnikom wsparcie ekspertów z zakresu: IT, gier, sztucznej inteligencji i robotyki. Jak zaznaczył Fiksa, konkursowe jury dokona oceny prac uwzględniając oryginalność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań, poziom zaawansowania, funkcjonalność, design, a także zgodność wykonanego projektu z tematem konkursu.

Dla najlepszych zespołów przygotowano cenne nagrody pieniężne - za I miejsce to 8 tys. zł, II miejsce 4 tys. zł, III miejsce 2 tys. zł. Nagrodą specjalną jest 3-dniowy pobyt w Habitat Lunares. To specjalistyczna baza kosmiczna i laboratorium, które służą do symulacji załogowych misji kosmicznych na Księżycu i Marsie. W bazie można także przeprowadzić spacery zbliżone do tych w przestrzeni kosmicznej.

Fiksa podkreślił, że wszystkie osoby i zespoły już zarejestrowane wezmą udział w hackathonie. "Najbliższy czas chcemy wykorzystać na skuteczną promocję wydarzenia, które ma charakter online. Poszukujemy także nowych uczestników i atrakcyjnych inicjatyw towarzyszących" - powiedział.