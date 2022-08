Podkarpackie: W Mielcu powstaje nowy wiadukt nad torami

W Mielcu na Podkarpaciu budowany jest nowy wiadukt nad torami. Obiekt zastąpi dwa przejazdy kolejowo-drogowe, dzięki czemu ma się poprawić komunikacja w mieście.

Jak poinformowała PAP Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, od września ub.r. przywrócono ruch kolejowy na odcinku z Dębicy do Mielca. "Teraz kontynuowany jest remont na tej linii na odcinku od Mielca do Padwi, koszt tych prac to 98 mln zł. W ramach tej inwestycji budowany jest właśnie m.in. wiadukt drogowy" - dodała.

Wiadukt zastąpi dwa przejazdy kolejowe przy ul. Orlej i Kosmonautów w Mielcu.

Jak zaznaczyła Szalacha, nowy, bezkolizyjny obiekt zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową w mieście. "Wybudowano już dwa przyczółki wiaduktu. Wykonywany jest nasyp i zbrojenie. Budowane są filary żelbetowej konstrukcji" - podała.

W ramach prac ruszyła już też budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Szybowcowej, Lotniskowej i Kosmonautów. Prace wymagają zmian w organizacji ruchu.

Jak podkreśliła Szalacha, dla mieszkańców ulicy Kosmonautów zaplanowano przejazd wydzielonym pasem przy nowobudowanym rondzie. "Autobusy oraz inne większe pojazdy są kierowane na objazdy, zgodnie z zatwierdzoną przez zarządcę drogi organizacją ruchu i oznakowaniem" - powiedziała.

Odcinek Mielec-Padew ma być gotowy dla ruchu pociągów pod koniec bieżącego roku. Zakończenie wszystkich prac, w tym przy budowie wiaduktu drogowego, zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Oprócz wiaduktu na trasie Mielec-Padew wyremontowane będą również stacje Chorzelów oraz przystanki Jaślany i Tuszów Narodowy. Zmodernizowanych zostanie również kilkadziesiąt przejazdów kolejowo-drogowych.

Jak podkreśliła Szalacha, reaktywowanie linii Dębica-Mielec-Padew istotnie wpłynie na rozwój kolejowych przewozów towarowych. "Dzięki inwestycji będzie lepsze połączenie podkarpackich stref ekonomicznych z innymi regionami" - dodała.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl