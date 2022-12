Podkarpackie: W nocy drogami regionu poruszać się będzie konwój maszyny TBM

W sobotę w nocy drogami Podkarpacia będzie się przemieszczał drugi transport z elementami maszyny TBM, która w przyszłym roku rozpocznie drążenie tunelu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów–Babica – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Drugi konwój przewozi napęd główny maszyny TBM oraz elementy jej obudowy. Ciężar tego elementu to 240 ton.

Jak podała Rarus, konwój o godz. 22 wyruszy z Miejsca Obsługi Podróżnych Bukowa i będzie poruszał się drogą ekspresową S19 w kierunku Rzeszowa. "Następnie, na węźle Rudnik nad Sanem, konwój zjedzie na drogę krajową nr 77 w kierunku Niska. W Nisku będzie jechał ulicami: Wolności, PCK i Rzeszowską. Na ul. PCK zaplanowano 45-minutową przerwę" - dodała.

Po przerwie transport ul. Rzeszowską i drogą wojewódzką (dw) nr 878 (dawna droga krajowa 19) dojedzie do węzła Nisko, gdzie zjedzie na drogę ekspresową S19, a następnie powróci na drogę wojewódzką nr 878.

Jak zaznaczyła Rarus, konwój będzie przejeżdżał przez miejscowości: Nowosielec, Jeżowe i Kamień. "Następnie wjedzie na drogę ekspresową S19 na węźle Łowisko i dalej drogą ekspresową dojedzie do MOP Kamień, gdzie zaplanowano postój do niedzieli" - podkreśliła.

W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S19 z MOP Bukowa do węzła Rudnik nad Sanem, może tworzyć się zator na jezdni w kierunku Rzeszowa. "W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych" - powiedziała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Utrudnienia wystąpią również po tym, jak konwój zjedzie z S19 węźle Rudnik nad Sanem na dk 77. Wówczas, jak zapowiedziała Rarus, nastąpią czasowe zamknięcia dróg. Będą to kolejno: dk77 od węzła Rudnik nad Sanem do skrzyżowania z dw878 (odcinek obwodnicy Stalowej Woli i Niska), odcinek dw878 pomiędzy dk77 a ul. Wolności w Nisku oraz w Nisku ul. Lubelska, Wolności, PCK i Rzeszowska. Utrudnienia te potrwają do godz. 2 w nocy w niedzielę.

Następnie kolumna będzie się poruszała dw878 i podczas przejazdu odcinek od skrzyżowania z ul. Rzeszowską w Nisku do węzła Łowisko na S19 będzie dla kierunku Rzeszów-Lublin zamknięty dla ruchu. "Z kolei dla kierunku Lublin-Rzeszów nie będzie możliwości wyprzedzenia kolumny. Po przejeździe kolumny ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany" - zapowiedziała Rarus.

Dodatkowo na skrzyżowaniu dw878 z S19 (czyli węzeł Nisko) ok. godz. 3 w nocy w niedzielę planowane są całkowite zamknięcia zarówno dw878, jak i S19. Utrudnienia te potrwają ok. 30 minut.

Rarus podała, że ok. godz. 5 w nocy w niedzielę kolumna wjedzie na węzeł Łowisko na S19. Wówczas zamknięta dla ruchu zostanie droga ekspresowa na odcinku od węzła Łowisko do węzła Sokołów Małopolski Północ. Kierowcy będą korzystać z objazdu drogą wojewódzką nr 878. Ruch pojazdów w kierunku Lublina będzie odbywał się bez utrudnień. Konwój dotrze nad ranem w niedzielę do MOP Kamień, skąd wyruszy w dalszą trasę w niedzielę w nocy.

Prace przy drążeniu tunelu o długości ponad 2,2 km rozpoczną się na Podkarpaciu w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Tarcza będzie zasilana prądem, który wystarczyłby na zasilenie 25-tysięcznego miasteczka. Maszyna będzie wiercić dziennie ok. 10 m tunelu.

Fragment S19 Rzeszów Południe - Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

