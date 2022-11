Podkarpackie: W nocy z piątku na sobotę wyruszy drugi konwój maszyny TBM

W nocy z piątku na sobotę z Opola wyruszy drugi konwój, który będzie przewoził kolejne elementy maszyny TBM, która wydrąży tunel na odcinku drogi Via Carpatia na Podkarpaciu. Największy element tego transportu, napęd główny maszyny, będzie ważył około 240 ton.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, trasa przejazdu i utrudnienia związane z drugim konwojem będą takie same, jakie generował pierwszy transport, który we wtorek osiągnął cel podróży.

Jak przypomniała rzeczniczka GDDKiA, cały transport maszyny TBM będzie się składał w sumie z czternastu zestawów transportowych podzielonych na trzy konwoje.

"Pierwszy konwój rozpoczął swoją podróż 11 listopada br. z Opola i we wtorek nad ranem dotarł do celu, czyli na plac budowy w Babicy. Ładunek, czyli tarcza skrawająca, przejechał trasę liczącą ok. 750 km" - dodała.

Konwój poruszał się m.in. autostradą A4, dalej przez węzeł Gliwice Sośnica wjechał na A1, a następnie poruszał się po S8 w kierunku Warszawy. Dalej mostem w ciągu S2 przekroczył Wisłę i drogą ekspresową S17 i S12 dotarł do Lublina. Stąd skierował się na S19 i w okolicach Rzeszowa na obecną DK19, aby dotrzeć na plac budowy.

Pod koniec tego tygodnia tą samą trasą wyruszy drugi konwój. Jak podkreśliła Rarus, wybór trasy nie jest przypadkowy. "To parametry ładunku i konkretnych obiektów inżynierskich były kluczowe dla takiego wyboru trasy" - wyjaśniła.

Rzeczniczka zapewniła, że podczas przejazdu drugiego konwoju, podobnie jak to miało miejsce przy okazji pierwszego, GDDKiA będzie codziennie informować o kolejnych etapach i utrudnieniach.

Konwój, który wyruszy z Opola w nocy z piątku na sobotę, będzie posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz obstawa Policji.

Trzeci konwój, składający się z czterech zestawów, ruszy w styczniu przyszłego roku. Jak podkreśliła Rarus, będzie to jednak transport znacznie mniejszych części maszyny TBM. "Nie będzie on generował utrudnień w ruchu i zostanie podzielony na dwie noce" - zapewniła.

Jak przekazała przedstawicielka GDDKiA, transport maszyny TBM to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, przygotowywane od wielu miesięcy przez wyspecjalizowane firmy.

Rzeczniczka zaapelowała do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu. "Przejazd pierwszego transportu wywołał olbrzymie zainteresowanie, a w wielu miejscach, pomimo zimna i późnej pory, gromadziły się tłumy widzów. Apelujemy do nich o rozwagę, parkowanie pojazdów tak, by nie utrudniały przejazdu kolumny, i rozwagę przy robieniu zdjęć czy nagrywaniu filmów" - dodała.

Prace przy drążeniu tunelu o długości ponad 2,2 km rozpoczną się na Podkarpaciu w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Tarcza będzie zasilana prądem, który wystarczyłby na zasilenie 25-tysięcznego miasteczka. Maszyna będzie wiercić dziennie ok. 10 m tunelu.

Fragment S19 Rzeszów Południe - Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu, powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

