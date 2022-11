Podkarpackie: W nowym zakładzie Knorr-Bremse zatrudnienie znajdzie ok. 350 osób

Światowy lider rynku m.in. systemów hamulcowych dla pojazdów szynowych Knorr-Bremse otworzy nowy zakład w strefie Rzeszów-Dworzysko na Podkarpaciu. Dzięki inwestycji prace znajdzie ok. 350 osób.

Jak poinformował prezes Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. Jacek Biłas, nowy zakład na Podkarpaciu to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów.

"Ta inwestycja wiąże się dla nas ze szczególną odpowiedzialnością, która rozciąga się na wszystkie obszary naszej działalności. Obejmują one zarówno ofertę bezpiecznych, niezawodnych, wydajnych produktów i technologii, jak również metody ich wytwarzania, które muszą spełniać najwyższe wymagania pod kątem jakości i bezpieczeństwa" - dodał.

Nowy zakład jest zlokalizowany w Parku Naukowo-Technologicznym w Strefie Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko. Obiekt zajmuje powierzchnię ok. 23 tys. mkw, z czego ponad 19 tys. mkw to hala produkcyjna, a 4 tys. mkw to powierzchnie biurowe. Rozpoczęcie działalności obiektu jest planowane na styczeń 2023 r.

Do roku 2025 firma planuje poszerzyć i rozwinąć działalność w obiekcie o kolejne specjalizacje. W tym czasie rozbudowane zostanie również centrum serwisowe systemów hamulcowych dla pojazdów szynowych. W kolejnych latach powierzchnia zakładu może zostać powiększona nawet do 35 tys. mkw.

Obiekt posiada certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), który świadczy o dostosowaniu budynku do standardów zielonego budownictwa z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, które przekładają się na wysoką efektywność energetyczną.

Obecnie firma prowadzi rekrutację na stanowiska produkcyjne i okołoprodukcyjne.

Jak zaznaczył dyr. ds. personalnych w Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Łukasz Zalibowski, poszukiwani są również kandydaci na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne.

"Oferujemy bogate możliwości rozwoju, dostęp do unikalnej wiedzy, korzystne warunki zatrudnienia, wreszcie atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy. Do tego dochodzi bogata baza benefitów. W przypadku stanowisk produkcyjnych, mówimy o pracy od poniedziałku do piątku, w systemie maksymalnie dwuzmianowym" - dodał.

Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o. o., jako oddział Knorr-Bremse, jest obecna na polskim rynku od 1999 roku, oferując systemy hamulcowe do wszystkich typów pojazdów szynowych, systemy drzwiowe, urządzenia klimatyzacyjne.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl