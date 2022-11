Podkarpackie: W Przemyślu powstanie nowy most kolejowy

Ponad 60 mln zł kosztować będzie budowa nowego mostu kolejowego nad Sanem w Przemyślu na Podkarpaciu. Pracę przy budowie konstrukcji już się rozpoczęły – poinformowała PAP w środę Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak dodała Szalacha, nowa przeprawa zapewni sprawny transport kolejowy na trasie ważnej nie tylko w ruchu krajowym, ale również międzynarodowym. "Po przebudowie pociągi pojadą szybciej, co pozwoli na opracowanie lepszej oferty podróży koleją. Przez most kursują składy z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa i na Dolny Śląsk" - podkreśliła.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną również drogi pod mostem. Wyeliminowane będą ograniczenia w ruchu drogowym, co korzystnie wpłynie na system komunikacji w Przemyślu - zapewniła.

Jak poinformowała przedstawicielka PKP PLK, prace rozpoczną się od rozbudowy przyczółków i podpór. "Takie rozwiązanie pozwoli +rozsunąć+ obecne przęsła i przygotować między nimi miejsce dla nowej konstrukcji. Wykorzystywane obecnie kratownicowe przęsła mostu zostaną zachowane" - dodała.

Z informacji przekazanej PAP wynika, że nowy sześcioprzęsłowy most o długości blisko 200 m będzie swoim kształtem nawiązywał do dawnej konstrukcji. Realizacja inwestycji w takiej formie pozwoli zachować w panoramie miasta zabytkowe elementy kolejowej przeprawy nad Sanem.

Stary most kolejowy zmieni swoją funkcję. Trzy przęsła będą zaadaptowane na ścieżkę pieszo-rowerową łączącą dwie części miasta. Pozostałe trzy przęsła zostaną wykorzystane przez Muzeum Ziemi Przemyskiej do przygotowania wystawy plenerowej.

Jak zapewniła Dorota Szalacha, ruch kolejowy na moście będzie utrzymany. "Czasowo będzie to ruch jednotorowy" - dodała.

Zakres prac wymaga zmian w organizacji komunikacji drogowej w Przemyślu. Zmiany zostaną wprowadzone od czwartku, polegać będą m.in. na zamknięcie ruchu ul. Sportowej - od ul. Jagiellońskiej do Wybrzeża Wilsona. Natomiast wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na ul. Sportowej od Wybrzeża Wilsona do Kałuży. W związku z pracami zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. 22 Stycznia od ul. Klasztornej do ul. Traugutta.

Budowa mostu kolejowego w Przemyślu kosztować będzie ponad 60 mln zł i jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

