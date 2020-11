Podkarpackie: W Przemyślu powstanie ok. 90 mieszkań

Ok. 90 mieszkań powstanie w Przemyślu (Podkarpackie) w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla rozwoju”. Inwestycja będzie realizowana przez samorząd miasta razem z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Jak poinformował przemyski magistrat, umowa ws. budowy mieszkań, które powstaną przy ul. Bakończyckiej między samorządem Przemyśla a KZN została już podpisana.

"Mieszkanie dla rozwoju" to rządowy program, który skierowany jest do młodych osób, których nie stać na własne mieszkanie lub nie posiadają zdolności kredytowej. Program oferuje przystępne cenowo mieszkania na wynajem z opcją stopniowego dojścia do własności lokum.

W Przemyślu na początek powstanie ok. 90 takich mieszkań, a w kolejnych etapach inwestycji będzie to ponad 160 mieszkań. Inwestycja ma być zlokalizowana przy ul. Bakończyckiej.

Jak podkreślił prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, w mieście od dawna brakuje mieszkań. Dodał, że na listach oczekujących na mieszkanie są "setki rodzin".

"Liczymy na to, że podpisane porozumienie z KZN jest krokiem w kierunku odwrócenia tej sytuacji. Mam nadzieję, że z sukcesu naszej współpracy cieszyć się będą nie tylko ci przemyślnie, którzy zamieszkają w nowych mieszkaniach, ale również lokalni przedsiębiorcy - między innymi właściciele oraz pracownicy firm budowlanych i wykończeniowych" - podkreślił Bakun.

Prezydent Przemyśla wyraził również nadzieję, że dzięki inwestycji w ramach której powstaną atrakcyjnie cenowo mieszkania, młode osoby będą chciały się w mieście osiedlać.

"My zaś ze swojej strony zapewniamy, iż zrobimy wszystko, aby pomysł wspólnej budowy mieszkań z Krajowym Zasobem Nieruchomości zakończył się sukcesem. Będzie to bowiem nie tylko sukces miasta, ale przede wszystkim jego mieszkańców" - zaznaczył Bakun.

Umowa z samorządem Przemyśla jest jedną z wielu, jakie podpisał KZN. Jak poinformował KZN podpisane dotychczas porozumienia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 435 hektarów, na których docelowo może powstać nawet 17 tys. mieszkań. Już w przyszłym roku rozpoczną się procedury wyłonienia wykonawców.