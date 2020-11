Podkarpackie: W ramach budowy S19 powstaje nowy most na Sanie

W ramach budowy podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem powstaje nowy most na rzece San. Przeprawa będzie miała prawie 400 metrów długości. Aktualne zaawansowanie prac na tym obiekcie wynosi ok. 40 proc.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, most powstanie w miejscu, gdzie szerokość Sanu wynosi od 110 do 120 metrów.

"Najdłuższe przęsło nurtowe o dł. 142 m budowane będzie metodą nawisową. Droga ekspresowa na obiekcie składać się będzie z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana będzie jezdnia z trzema pasami ruchu po 3,5 m szerokości oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi" - wyjaśniła.

Most będzie miał niemal 400 metrów długości i będzie szeroki na prawie 30 metrów. Zaawansowanie prac wynosi ok. 40 proc.

Jak podkreśliła Rarus, przeprawa powstaje w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem. Odcinek ten będzie miał ok. 9 km długości. Wykonawcą prac jest firma Mosty Łódź. Wartość całego kontraktu to ponad 280 mln zł. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec 2021 r.

Odcinek realizowany jest systemem projektuj-buduj. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany był m.in. do opracowania projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz uzyskania decyzji ZRID.

W Polsce droga ekspresowa S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i będzie przebiegał przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km.