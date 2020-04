Podkarpackie: W ramach Tarczy antykryzysowej do firm trafiło już ponad 39,5 mln zł

W kwietniu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wypłacił przedsiębiorcom w regionie ponad 39,5 mln zł w ramach Tarczy antykryzysowej. Wsparcie objęło ponad 20,7 tys. osób.

Jak poinformował PAP w czwartek dyrektor WUP Tomasz Czop, w całym kwietniu urząd zrealizował wnioski 353 firm. "Z tej liczby 134 firmy złożyły wnioski z powodu przestoju ekonomicznego, a 254 przedsiębiorstwa z racji obniżonego czasu pracy. Część firm składa po dwa lub więcej wniosków" - dodał.

WUP już 1 kwietnia rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w ramach Tarczy antykryzysowej. Pierwsze wypłaty zostały uruchomione już 9 i 10 kwietnia.

Jak podał Czop, do 30 kwietnia br. podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 1260 wniosków na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP. Opiewają one na ponad 338 mln zł i obejmują wsparciem ponad 73,2 tys. osób.

"Wciąż wpływają wnioski od firm, które chcą uzyskać dofinansowanie na ochronę miejsc pracy jeszcze za kwiecień. Zdecydowana większość takich wniosków została lub zostanie zgłoszona elektronicznie przez ministerialną platformę cyfrową (praca.gov.pl)" - wyjaśnił dyrektor WUP.

Wnioski w postaci papierowej wpływają również przez tradycyjną pocztę, choć ich ilość stanowi niewielki procent ogółu. Jak zaznaczył Czop, są one kłopotliwe dla obu stron, w składaniu i obsłudze.

"Nawet jeżeli wniosek w postaci papierowej jest prawidłowo złożony, to do jego akceptacji niezbędna jest osobista wizyta wnioskodawcy w urzędzie. By uprościć rozpatrywanie wniosków, urzędnicy kontaktują się telefonicznie z przedsiębiorcami i omawiają błędy we wnioskach. Pracodawca, po naniesieniu poprawek, ponownie składa wniosek przez platformę elektroniczną i jeśli wniosek jest poprawny, wypłata dofinansowania powinna do niego wpłynąć w ciągu kilku dni" - dodał.

Przedsiębiorcy, którzy składają wnioski popełniają coraz mniej błędów, zwłaszcza rachunkowych, które do tej pory powodowały najwięcej trudności. Czop zaznaczył, że większość wniosków na ochronę miejsc pracy złożyły średnie i duże przedsiębiorstwa, które ubiegają się o dofinansowanie z powodu obniżonego czasu pracy.

"Może to oznaczać, że po okresie przestoju takie firmy funkcjonują, tyle że na niższych obrotach, w obniżonym wymiarze czasu pracy. Zdarza się również, że mikro i małe przedsiębiorstwa rezygnują z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wybierając możliwość większego wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy" - powiedział Czop.

Dyrektor rzeszowskiego WUP przypomniał, że w maju można będzie składać wnioski o dofinansowanie łącznie na maj, czerwiec i lipiec lub osobno na każdy z tych miesięcy. "W zależności od potrzeb, co jest powiązane z możliwością ubiegania się o zwolnienie lub częściowe zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj" - wyjaśnił Czop.