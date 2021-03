Podkarpackie: W regionie powstaną klasy celno-skarbowe

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa podpisała umowy z dwiema szkołami średnimi w regionie, w których powstaną specjalne klasy celno-skarbowe. Uczniowie tych klas poznają organizację, rolę i zadania KAS, prowadzone mają być też zajęcia z samoobrony i musztry.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, klasy powstaną w ramach specjalnego projektu edukacyjnego. "Projekt skierowany jest do szkół średnich z województwa podkarpackiego. Podpisaliśmy już porozumienia z pierwszymi placówkami w regionie" - dodała.

Do programu przystąpiły na razie dwie szkoły - I LO w Przemyślu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Jak zaznaczyła Chabowska, z każdą ze szkół wypracowane zostały zasady realizacji projektu, które odpowiadają profilowi placówek i zakresowi kształcenia.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu właśnie rozpoczęto nabór do klasy o profilu celno-skarbowym. W programie nauczania, poza przedmiotami ogólnymi będą realizowane dwie godziny tygodniowo zajęć z podstaw wiedzy celno-skarbowej.

Natomiast Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu proponuje swoim uczniom przedmiot "Obsługa celna", włączając go do programu nauczania od drugiej klasy technikum o specjalnościach technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Jak podkreślił dyr. IAS w Rzeszowie Grzegorz Skowronek, najważniejszym celem nawiązanej współpracy jest edukacja w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. "To także szansa do pozyskanie dobrze przygotowanych, otwartych na rozwój, wartościowych kandydatów do pracy i służby w szeregach KAS" - dodał.

W ramach projektu uczniowie poznają organizację, rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej oraz wchodzącej w jej skład Służby Celno-Skarbowej. Zakres programu obejmuje także przepisy regulujące funkcjonowanie KAS, ceremoniał KAS, zajęcia z samoobrony i musztry oraz kulturę organizacji i etykę zawodową.

Na terenie szkół realizowane będą zagadnienia teoretyczne, a od 1 września br. uczniowie będą odbywali zajęcia także w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Krajowej Szkoły Skarbowości.

