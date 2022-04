Podkarpackie: W regionie pracę podjęło do tej pory ponad 6,6 tys. Ukraińców

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że od początku roku na Podkarpaciu legalną pracę podjęło 6 613 obywateli Ukrainy. Natomiast w podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych zostało do tej pory 1 012 Ukraińców.

Jak poinformował PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie Tomasz Czop, z danych wynika, iż w regionie 457 przedsiębiorców zadeklarowało chęć zatrudnienia m. in. obywateli Ukrainy na 1 213 stanowiskach pracy.

"Poszukiwane są osoby z uprawnieniami np. kierowców, operatorów koparko-ładowarki, wózków widłowych i jezdniowych. Pracę znajdą też spawacze ze znajomością języka polskiego w stopniu podstawowym" - dodał.

Dla mężczyzn oferty pracy są głównie w branży budowlanej, przemysłowej, metalowej, samochodowej, transportowej i obróbce drewna. Natomiast dla kobiet głównie w branży fizjoterapeutycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, kosmetycznej, fryzjerskiej, krawieckiej, rolniczo-sadowniczej, handlowej i gospodarczej.

Jak zaznaczył Czop, na podkarpackim rynku pracy jest również zapotrzebowanie na farmaceutów, pielęgniarki, stomatologów, fizjoterapeutów, specjalistów z branży IT oraz na przedszkolanki.

"W pierwszej kolejności uchodźcy poszukują pracy dorywczej lub czasowej. Istotne są także praktycznie posiadane umiejętności i uprawnienia. Do Polski trafiło wiele Ukrainek, specjalistek w swoich dziedzinach, ale nie mogą podjąć z marszu pracy w swoim zawodzie z powodu problemu z szybką nostryfikacją dyplomów. Nieco kłopotliwa wydaje się też bariera językowa" - zauważył dyr. rzeszowskiego WUP.

W ocenie Czopa, najszybciej Ukraińcy mogą wypełnić lukę w niektórych zakładach z sektora handlu i logistyki.

"Jednym z kłopotów jest to, że wiele ofert dotyczy raczej zawodów, w których specjalizują się mężczyźni, jak kierowcy ciągników siodłowych, samochodów dostawczych z uprawnieniami do przewozu żywności i możliwością załadunku i rozładunku towarów. Ukraińscy kierowcy jednak wrócili do swojego kraju, by walczyć. Powstaje więc kolejna luka, którą nie zawsze mogą zapełnić osoby przybywające do Polski" zwrócił uwagę.

W podkarpackich urzędach pracy zostało zarejestrowanych dotychczas jako bezrobotni lub poszukujący pracy 1 012 obywateli Ukrainy.

Według danych z podkarpackich PUP-ów do pracy zostało skierowanych 170 obywateli Ukrainy.

Natomiast przedsiębiorcy z województwa powiadomili urzędy pracy, że zatrudnili od początku br. 746 obywateli Ukrainy.

W sumie z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że na Podkarpaciu legalną pracę podjęło w tym roku 6 613 Ukraińców.

